Одним з перших зірку привітав чоловік, 24-річний футболіст Володимир Бражко, з яким вони лише місяць тому офіційно стали подружжям. Зворушливе привітання для коханої він опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Бражко поширив добірку архівних світлин із коханою. Серед них – як розкішні кадри з фотосесій Даші, так і затишні домашні фото. Також у серії фотографій можна побачити спільні кадри подружжя.

Найкращий "трансфер" в моєму житті. З днем народження, кохана,

– написав футболіст у публікації.

В інстаграм-сторіс він також зворушливо зізнався Даші в коханні, написавши, що безмежно її любить.

Володимир Бражко привітав Дашу Квіткову з днем народження / Скриншот з інстаграм-сторіс

Квіткова не залишилася осторонь і в коментарях до допису чоловіка також написала, що кохає його.

Даша Квіткова відреагувала на привітання від Володимира Бражка / Скриншот з інстаграм-сторіс

А про те, як розвивалися стосунки Даші Квіткової та Володимира Бражка – читайте в матеріалі нашої редакції.