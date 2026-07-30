Даша Квіткова показала бездоганну фігуру на відпочинку в Туреччині та розваги з сином

Відома українська блогерка Даша Квіткова вирішила влаштувати собі літнє перезавантаження та відправилася у відпустку до Туреччини. Знаменитість насолоджується теплими днями в Анталії разом зі своїм п'ятирічним сином Левом та активно ділиться сонячним контентом.

Зіркова матуся регулярно публікує моменти з поїздки, показуючи прихильникам затишний відпочинок та ніжні обійми з сином на тлі природи. Окрім милих сімейних кадрів, інфлюенсерка не втратила нагоди продемонструвати свою бездоганну фігуру в інстаграмі.

Дівчина влаштувала імпровізовану фотосесію на морському узбережжі, позуючи у коротеньких шортах із мереживом. Свою публікацію з розкішного курорту блогерка супроводила дуже лаконічним підписом: "Режим відпустки".

Судячи з опублікованих світлин, турецькі канікули проходять надзвичайно активно та весело для обох. Навіть під час релаксу знаменитість не забуває про регулярні тренування, хизуючись підтягнутою формою у спортивному вбранні біля дзеркала.

Даша Квіткова / фото з інстаграму

Схоже, чоловік Даші, футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко, залишився вдома. Проте спортсмен не залишив публікацію дружини без уваги та зворушливо відреагував на яскраві кадри в коментарях. "Мої маленькі", – ніжно написав чоловік під дописом коханої.

Коментар Володимира Бражка / скриншот з інстаграму

Даша Квіткова нещодавно відсвяткувала 28-річчя та показала, що їй подарував Володимир Бражко.