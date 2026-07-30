Звездная мамочка регулярно публикует моменты из поездки, демонстрируя подписчикам уютный отдых и нежные объятия с сыном на фоне природы. Помимо милых семейных снимков, инфлюенсерша не упустила возможности продемонстрировать свою безупречную фигуру в инстаграме.

Девушка устроила импровизированную фотосессию на морском побережье, позируя в коротеньких шортах с кружевом. Свою публикацию с роскошного курорта блогерша сопроводила очень лаконичной подписью: "Режим отпуска".

Судя по опубликованным снимкам, турецкие каникулы проходят чрезвычайно активно и весело для обоих. Даже во время отдыха знаменитость не забывает о регулярных тренировках, демонстрируя подтянутую форму в спортивном наряде у зеркала.

Даша Квиткова / фото из инстаграма

Похоже, муж Даши, футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко, остался дома. Однако спортсмен не оставил публикацию жены без внимания и трогательно отреагировал на яркие кадры в комментариях. "Мои малышки", – нежно написал муж под постом любимой.

Комментарий Владимира Бражко / скриншот из инстаграма

Даша Квиткова недавно отпраздновала 28-летие и показала, что ей подарил Владимир Бражко.