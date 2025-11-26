48-річна українська акторка заговорила про вагітність: "Я в хорошій формі"
- Даша Малахова, 48-річна українська акторка, обговорила можливість вагітності, зазначивши, що з її здоров'ям все гаразд.
- Малахова підкреслила, що у майбутньому можлива поява дитини через сурогатне материнство або її власну вагітність.
Ведуча й акторка Даша Малахова близько 10 років перебуває у шлюбі з тренером Сергієм Сулимою. У подружжя наразі немає дітей.
Артистка прокоментувала цю тему в інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну, передає 24 Канал. Вона висловилась про те, чи може знову завагітніти.
Даша Малахова поділилась, що з її здоров'ям та здоров'ям чоловіка все гаразд. Однак вона з чоловіком не планувала дітей. Ба більше – пара швидше замислювалась про всиновлення.
Мені вже 48 років. І тут, швидше, я думаю, чи хочу я зараз навантажувати своє тіло. Хоча я в хорошій фізичній формі. Іноді мені хочеться завагітніти, а іноді – ні,
– розповіла артистка.
Водночас акторка підкреслила, що в будь-якому разі в Сергія з часом з'явиться дитина.
"Може бути або сурогатна мама, або я, але залежить від стану яйцеклітин", – зауважила Даша Малахова.
Нагадаємо, українська акторка Вікторія Білан-Ращук стала мамою вдруге у 47 років. Це була запланована та бажана вагітність. Зірка зізнавалась, що взагалі не думала про вік, про що казала в інтерв'ю виданню OBOZ.UA.
Що відомо про особисте життя Даші Малахової?
- Перший чоловік Даші Малахової – британець. Пара мала спільний бізнес у Лондоні, однак розійшлась через те, що жінка повернулась до України.
- Уже тут Даша познайомилась з Чабою Бакошем – продюсером з Угорщини. У них народилося двоє дітей – Матяш і Олівер. У 2014 році подружжя розлучилось.
- У 2017 акторка вийшла заміж за Сергія Сулиму. Як розповіла зірка, її сини спілкуються з батьком, але їхній контакт Даша називає поверхневим.