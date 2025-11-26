Артистка прокоментувала цю тему в інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну, передає 24 Канал. Вона висловилась про те, чи може знову завагітніти.

Даша Малахова поділилась, що з її здоров'ям та здоров'ям чоловіка все гаразд. Однак вона з чоловіком не планувала дітей. Ба більше – пара швидше замислювалась про всиновлення.

Мені вже 48 років. І тут, швидше, я думаю, чи хочу я зараз навантажувати своє тіло. Хоча я в хорошій фізичній формі. Іноді мені хочеться завагітніти, а іноді – ні,

– розповіла артистка.

Водночас акторка підкреслила, що в будь-якому разі в Сергія з часом з'явиться дитина.

"Може бути або сурогатна мама, або я, але залежить від стану яйцеклітин", – зауважила Даша Малахова.

Нагадаємо, українська акторка Вікторія Білан-Ращук стала мамою вдруге у 47 років. Це була запланована та бажана вагітність. Зірка зізнавалась, що взагалі не думала про вік, про що казала в інтерв'ю виданню OBOZ.UA.

