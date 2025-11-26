Артистка прокомментировала эту тему в интервью ведущему Славе Демину, передает 24 Канал. Она высказалась о том, может ли снова забеременеть.
Даша Малахова поделилась, что с ее здоровьем и здоровьем мужа все в порядке. Однако она с мужем не планировала детей. Более того – пара скорее задумывалась об усыновлении.
Мне уже 48 лет. И здесь, скорее, я думаю, хочу ли я сейчас нагружать свое тело. Хотя я в хорошей физической форме. Иногда мне хочется забеременеть, а иногда – нет,
– рассказала артистка.
В то же время актриса подчеркнула, что в любом случае у Сергея со временем появится ребенок.
"Может быть или суррогатная мама, или я, но зависит от состояния яйцеклеток", – заметила Даша Малахова.
Напомним, украинская актриса Виктория Билан-Ращук стала мамой во второй раз в 47 лет. Это была запланированная и желанная беременность. Звезда признавалась, что вообще не думала о возрасте, о чем говорила в интервью изданию OBOZ.UA.
Что известно о личной жизни Даши Малаховой?
- Первый муж Даши Малаховой – британец. Пара имела общий бизнес в Лондоне, однако разошлась из-за того, что женщина вернулась в Украину.
- Уже здесь Даша познакомилась с Чабой Бакошем – продюсером из Венгрии. У них родилось двое детей – Матяш и Оливер. В 2014 году супруги развелись.
- В 2017 актриса вышла замуж за Сергея Сулиму. Как рассказала звезда, ее сыновья общаются с отцом, но их контакт Даша называет поверхностным.