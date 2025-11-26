Артистка прокомментировала эту тему в интервью ведущему Славе Демину, передает 24 Канал. Она высказалась о том, может ли снова забеременеть.

Интересно Экс-ведущий "Орла и Решки" Евгений Синельников во второй раз стал отцом и раскрыл имя ребенка

Даша Малахова поделилась, что с ее здоровьем и здоровьем мужа все в порядке. Однако она с мужем не планировала детей. Более того – пара скорее задумывалась об усыновлении.

Мне уже 48 лет. И здесь, скорее, я думаю, хочу ли я сейчас нагружать свое тело. Хотя я в хорошей физической форме. Иногда мне хочется забеременеть, а иногда – нет,

– рассказала артистка.

В то же время актриса подчеркнула, что в любом случае у Сергея со временем появится ребенок.

"Может быть или суррогатная мама, или я, но зависит от состояния яйцеклеток", – заметила Даша Малахова.

Напомним, украинская актриса Виктория Билан-Ращук стала мамой во второй раз в 47 лет. Это была запланированная и желанная беременность. Звезда признавалась, что вообще не думала о возрасте, о чем говорила в интервью изданию OBOZ.UA.

Что известно о личной жизни Даши Малаховой?