YARMAK назвав підрозділ, у якому служить: яку посаду обіймає репер

Відомий український репер YARMAK готується до свого першого концерту від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час пресконференції на Atlas Festival він розповів, як йому вдалося організувати виступ, попри те, що нині проходить військову службу.

Також артист публічно розповів, яку саме посаду обіймає у Збройних силах України, – передає Show 24.

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Як виявилося, Олександр Ярмак зараз є командиром DARKNODE – технологічного підрозділу 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ.

Ми вже четвертий місяць є найкращим підрозділом із перехоплення повітряних цілей серед усіх підрозділів Сил оборони України. Ми добре розуміємося на цьому та чітко усвідомлюємо, яка зараз ситуація. Вона насправді досить складна не лише в Україні – це виклик не тільки для нас, а й для всього світу,

– розповів музикант.

Він додав, що на передовій регулярно веде діалог з міжнародними партнерами, але, на жаль, навіть розвинені країни поки не готові до такої загрози, як-от дрони типу "Шахед" і їхні аналоги.

Олександр Ярмак розповів про службу у війську та виступ на Atlas Festival: дивіться відео онлайн

Попри щоденну службу, YARMAK намагається не полишати творчість. Він підкреслив, що бойовий дух не менш важливий, ніж техніка, а пісні сьогодні мають стратегічне значення.

Час показав, скільки нашої молоді досі слухає російськомовний контент і музику. Це свідчить про велику прогалину в культурному напрямку – прогалину, яку ми маємо заповнювати й розвивати,

– пояснив артист.

Саме тому він вирішив вийти на сцену Atlas Festival і дати свій перший за чотири роки концерт. YARMAK розповів, що цей виступ має кілька завдань: збір коштів для його підрозділу та інших частин, які захищають українське небо, рекрутинг – для створення нової, унікальної архітектури протиповітряної оборони, якої не має жодна країна у світі, та аби об'єднати людей, розповісти правду про реальний стан справ і посилити віру в перемогу.