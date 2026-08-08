Від Греції до Буковеля: куди цього літа поїхали відпочивати Огнєвіч, Квіткова та інші зірки

Літо – традиційний сезон відпусток, і українські знаменитості не стали винятком. Одні вже повернулися до роботи після омріяного відпочинку, а інші ще діляться сонячними кадрами з подорожей.

Цього року зірки обирали найрізноманітніші локації – від Лазурового берега Франції, Греції, Туреччини, Болгарії та Іспанії до Українських Карпат. Де саме провели або проводять літню відпустку зірки – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Співачка Злата Огнєвіч вирішила зробити паузу в роботі та вирушила на Лазуровий берег Франції. Компанію артистці склала мама. Разом вони прогулювалися вулицями Ніцци, милувалися місцевою архітектурою та фотографувалися на тлі Середземного моря. Кадрами з відпустки співачка поділилася у своєму інстаграмі.

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Для декого цьогорічна відпустка стала особливо символічною. Хореографка Ілона Гвоздьова вперше за п'ять років вирушила за кордон разом із чоловіком Іваном Хом'ячуком. Подружжя провело відпочинок у Болгарії. Танцівниця активно ділилася в інстаграмі моментами подорожі – показувала ранкові пробіжки, тренування, танці, відпочинок на пляжі та інше.

За час відпустки я чітко усвідомила: навіть попри всі складнощі життя поруч зі своїм чоловіком я в безпеці й маю надійний тил,

– зазначила Гвоздьова.

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Справжнє перезавантаження дозволила собі й LAMA. Виконавиця вперше від початку повномасштабної війни поїхала на повноцінний відпочинок за кордон і спонтанно обрала для цього Грецію.

Море, тиша, колоритні місця та можливість побути наодинці з собою допомогли мені відновити сили. Я повернулася додому з відчуттям, що готова знову віддавати всю себе сцені та своїм глядачам,

– прокоментувала LAMA.

LAMA на відпочинку в Греції / Фото з інстаграму співачки

У Греції цього літа також була Джамала. Артистка відпочивала разом із трьома синами – 8-річним Еміром, 6-річним Селімом та 2-річним Алімом. З огляду на публікації артистки в інстаграмі, під час відпустки Джа відвідала грецький острів Кастелорізо, а також побувала на горі Бабадаг.

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Телеведуча й акторка Лілія Ребрик разом із чоловіком Андрієм Диким та трьома доньками – Діаною, Поліною та Аделіною – обрала для відпочинку море в Туреччині.

У Туреччину цьогоріч відправилась й блогерка Даша Квіткова. Вона вирушила до Анталії разом із п'ятирічним сином Левом.

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Тим часом Ольга Фреймут, яка після початку повномасштабного вторгнення живе у Великій Британії, цього літа приїхала до України разом із дітьми. Телеведуча вирушила до Буковеля із сином Валерієм та доньками Євдокією і Златою.

Як з'ясувалося, Валерій та Євдокія вперше поїхали до дитячого табору, тому Фреймут вирішила бути поруч із ними. До родини також приєдналася старша донька Злата, яка мешкає в Лос-Анджелесі. Цього літа всій сім'ї вдалося провести кілька днів разом у Карпатах.

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Карпатський відпочинок обрала й телеведуча Леся Нікітюк, яка також показала прихильникам кадри з гір.