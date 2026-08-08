В этом году звезды выбирали самые разные места – от Лазурного берега Франции, Греции, Турции, Болгарии и Испании до Украинских Карпат. Где именно провели или проводят летний отпуск звезды – читайте далее в материале 24 Канала.

Певица Злата Огневич решила сделать перерыв в работе и отправилась на Лазурный берег Франции. Компанию артистке составила мама. Вместе они прогуливались по улицам Ниццы, любовались местной архитектурой и фотографировались на фоне Средиземного моря. Снимками из отпуска певица поделилась в своем инстаграме.

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Для некоторых отпуск в этом году стал особенно символичным. Хореограф Илона Гвоздева впервые за пять лет отправилась за границу вместе с мужем Иваном Хомьячуком. Супруги провели отпуск в Болгарии. Танцовщица активно делилась в инстаграме моментами путешествия – показывала утренние пробежки, тренировки, танцы, отдых на пляже и многое другое.

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За время отпуска я ясно осознала: даже несмотря на все сложности жизни, рядом со своим мужем я в безопасности и у меня есть надежный тыл,

– отметила Гвоздева.

Чтобы посмотреть фото с отдыха танцовщицы, листайте вправо:

Настоящую перезагрузку позволила себе и LAMA. Исполнительница впервые с начала полномасштабной войны отправилась на полноценный отдых за границу и спонтанно выбрала для этого Грецию.

Море, тишина, колоритные места и возможность побыть наедине с собой помогли мне восстановить силы. Я вернулась домой с ощущением, что готова снова отдавать всю себя сцене и своим зрителям,

– прокомментировала LAMA.

LAMA на отдыхе в Греции / Фото из инстаграма певицы

Этим летом в Греции также побывала Джамала. Артистка отдыхала вместе с тремя сыновьями – 8-летним Эмиром, 6-летним Селимом и 2-летним Алимом. Судя по публикациям артистки в инстаграме, во время отпуска Джамала посетила греческий остров Кастелоризо, а также побывала на горе Бабадаг.

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Телеведущая и актриса Лилия Ребрик вместе с мужем Андреем Диким и тремя дочерьми – Дианой, Полиной и Аделиной – выбрала для отдыха море в Турции.

В Турцию в этом году отправилась и блогерша Даша Квиткова. Она поехала в Анталию вместе с пятилетним сыном Львом.

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Тем временем Ольга Фреймут, которая после начала полномасштабного вторжения живет в Великобритании, этим летом приехала в Украину вместе с детьми. Телеведущая отправилась в Буковель с сыном Валерием и дочерьми Евдокией и Златой.

Как выяснилось, Валерий и Евдокия впервые поехали в детский лагерь, поэтому Фреймут решила быть рядом с ними. К семье также присоединилась старшая дочь Злата, которая живет в Лос-Анджелесе. Этим летом всей семье удалось провести несколько дней вместе в Карпатах.

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Отдых в Карпатах выбрала и телеведущая Леся Никитюк, которая также показала поклонникам кадры с гор.