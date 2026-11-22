Колись його пісні лунали звідусіль, а поява в "Голосі країни" зробила його одним із найобговорюваніших артистів українського телебачення. Зараз Дан Балан рідше потрапляє в заголовки, проте нещодавно нагадав про себе новою роботою.

Дан Балан – виконавець хітів Dragostea Din Tei та Chica Bomb, колишній учасник гурту O-Zone і тренер "Голосу країни". Після кількох років меншої публічної активності артист знову зосередився на музиці. 24 Канал розповідає, що відомо про його теперішнє життя та творчість.

Чим запам'ятався Дан Балан українським глядачам

Дан Балан – молдовський співак, композитор і продюсер, який здобув міжнародну популярність ще на початку 2000-х. Спершу він був учасником гурту O-Zone, відомого завдяки хіту Dragostea Din Tei. Після розпаду колективу артист зосередився на сольній кар'єрі, випускав англомовні та румунськомовні композиції, а також виступав під псевдонімом Crazy Loop.

Дан Балан / Фото з Інстаграму danbalan

В Україні виконавець став особливо популярним після появи в шоу "Голос країни". У 2019 році він приєднався до тренерського складу проєкту. Глядачі швидко звернули увагу на його спілкування з Тіною Кароль: між артистами виникла особлива взаємодія, через яку їм почали приписувати романтичні стосунки.

Дан Балан та Тіна Кароль / Фото з Інстаграму danbalan

Музиканти також записували спільні композиції. Зокрема, слухачам запам'яталися їхні виступи та пісні "Додому" і "Помнишь". Водночас сам Дан Балан неодноразово давав зрозуміти, що чутки про роман не варто сприймати буквально.

Де зараз Дан Балан і коли востаннє з'являвся на публіці

Після початку повномасштабної війни співак перестав бути настільки активним в українському медіапросторі. На початку вторгнення він перебував у Києві, а згодом виїхав до Молдови. Пізніше в медіа з'являлася інформація про його роботу в Туреччині, однак достовірного підтвердження, де саме артист мешкає зараз, немає.

У червні 2024 року Дан Балан несподівано нагадав про себе українцям. Він опублікував відео з Буковеля, де катався на велосипеді, та залишив коротке звернення: "Україно, я дуже сумував". Цей допис викликав чимало позитивних реакцій серед його українських прихильників.

Дан Балан / Фото з Інстаграму danbalan

Відтоді співак нечасто ділився подробицями свого життя. Однією з помітних публічних появ став концерт у Кишиневі 21 лютого 2026 року. Тоді шанувальники звернули увагу на те, що виконавець помітно змінився: відростив кучеряве волосся, почав носити окуляри та обрав інший стиль одягу.

Дан Балан / Фото з Інстаграму danbalan

Дан Балан повернувся до музики з новою піснею

Ще одна важлива новина для шанувальників з'явилася в листопаді 2026 року. Після тривалої перерви Дан Балан представив композицію "Respir". Прем'єра відбулася 13 листопада.

Назва пісні з румунської перекладається як "Дихаю". У новій роботі артист порушує теми внутрішньої свободи, змін і можливості почати життя з нового етапу.

Також Дан Балан звернувся до української аудиторії. Він зазначив, що сенс композиції може бути особливо близьким українцям, адже вона нагадує про силу рухатися вперед навіть після найскладніших періодів. Також раніше ми розповідали, куди зник Стас Шурінс.