Колись його знала вся країна, а тепер майже не впізнати: куди зник Стас Шурінс

Латвійський співак Стас Шурінс, який після перемоги у "Фабриці зірок-3" став одним із найвідоміших артистів української сцени, знову вийшов на зв'язок із прихильниками, тож 24 Канал розповідає, де він живе, чим займається та що відомо про його особисте життя.

Adv

популярні відео

Як Стас Шурінс став зіркою "Фабрики зірок"

У 2009 році ім'я Стаса Шурінса почало звучати чи не в кожному домі, де стежили за "Фабрикою зірок-3". Латвієць швидко привернув увагу глядачів не лише голосом, а й умінням створювати власну музику. Під час проєкту він презентував авторські композиції "Сердце" та "Не сходи с ума", а згодом здобув перемогу.

Дивитись – "Фабрики зірок" – Стас Шурінс "Серце":

Після шоу здавалося, що на артиста чекає велика музична кар'єра. Він продовжив випускати пісні, у 2011 році взяв участь у "Танцях з зірками" разом з Оленою Пуль і знову переміг. Також Шурінс випустив два альбоми – "Раунд 1" та "Естественный отбор", а у 2014 році представляв Латвію на конкурсі "Нова хвиля".

Реклама

Стас Шурінс / Колаж 24 Каналу

Однак його історія на українській сцені виявилася не такою довгою, як могли очікувати шанувальники. Поступово співак почав рідше з'являтися в інформаційному просторі, а згодом майже зник із радарів.

Роман із MamaRika та шлюб, який співак не афішував

Стас Шурінс та Еріка / Фото tochka.net

Особисте життя Стаса також свого часу було в центрі уваги. Під час "Фабрики зірок" у нього зав'язалися стосунки зі співачкою Ерікою, яка нині відома як MamaRika. Їхній роман розвивався просто на очах у глядачів, тому розрив не залишився непоміченим.

У 2025 році MamaRika згадувала ці стосунки та зізнавалася, що розставання було для неї дуже болісним. За словами артистки, саме Стас став ініціатором розриву. Водночас згодом їм вдалося зберегти хороші стосунки.

Та після цього в житті Шурінса з'явилося нове кохання. У лютому 2013 року співак повідомив, що таємно одружився, але ім'я обраниці тоді не розкрив. Його дружину звати Віолетта.

Реклама

Згодом стало відомо, що подружжя переїхало до Німеччини. Раніше Шурінс розповідав, що його дружині знадобилася тривала реабілітація після операції на мозку, тож пара вирішила бути ближче до її рідних, які мешкають за кордоном. Особисте життя співак і надалі воліє тримати подалі від сторонніх очей.

Де зараз Стас Шурінс і чим займається

Схоже, після переїзду до Німеччини пріоритети артиста суттєво змінилися. Він не поспішав повертатися до українського шоу-бізнесу, рідко давав інтерв'ю та майже не ділився подробицями життя в соцмережах.

У жовтні 2026 року колишня учасниця "Фабрики зірок" Тетяна Воржева розповіла в інтерв'ю Rostyslove Production, що Стас живе в Німеччині разом із дружиною та родиною. За її словами, співак змінив музичний напрямок і почав експериментувати з рок-звучанням.

Водночас артист не полишив музику. У своєму Instagram він представляється співаком, автором пісень і вокальним тренером. Також Шурінс брав участь у німецькому проєкті "Голос Німеччини", де дійшов до фіналу.

Реклама

Цікаво, що після тривалої мовчанки співак знову почав з'являтися в мережі. 5 листопада Шурінс поділився музичним відео – цього разу він заспівав українською хіт гурту KADNAY "Запах твого волосся". Виконавець з гумором попросив не критикувати його вимову, адже він латвієць. Схоже, зв'язок з українською музикою для нього досі важливий.

Інші учасники "Фабрики зірок" також час від часу нагадують про себе після тривалої відсутності, зокрема Борис Апрєль, який нині переживає новий етап життя та поступово повертається в публічний простір.