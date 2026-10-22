Колись її знали як Бориса Апрєля – учасника "Фабрики зірок" із білим волоссям, дивним на той час одягом і голосом, який важко було сплутати з іншими. У жовтні 2026 року Zi Faámelu вийшла на відеозв'язок з учасниками нового сезону "Фабрики зірок". Під час спілкування вона згадала своє минуле на проєкті та побажала молодим виконавцям не боятися бути собою. Минуло майже два десятиліття, змінилися ім'я, зовнішність і сценічний образ, але історія артистки знову привернула увагу глядачів, розповідає 24 Канал.

Як Борис Апрєль став зіркою "Фабрики зірок"

Широка популярність прийшла до Бориса Апрєля у 2008 році, коли він став учасником другого сезону української "Фабрики зірок". На той момент артистові було 17 років. Він одразу вирізнявся серед інших конкурсантів. Продюсеркою сезону була Наталія Могилевська. Під час проєкту Борис виступав на одній сцені з відомими виконавцями, а його сценічний образ швидко став упізнаваним. Однією з композицій, з якою асоціювали артиста, була пісня "Зоряний воїн".

Борис Апрель виступ на "Фабриці зірок" / Скриншот

У фіналі Борис Апрєль посів третє місце. Після завершення шоу артист продовжив виступати, брав участь у концертних турах і залишався частиною українського шоу-бізнесу.

У 2010 році він повернувся на телебачення в проєкті "Фабрика зірок. Суперфінал". Однак згодом артист відійшов від активного публічного життя, і його ім'я почало рідше з'являтися в новинах.

Камінг-аут у 21 рік: чому Апрєль довго приховував свою ідентичність

Про свою гендерну ідентичність артистка відкрито заявила у 21 рік. В інтерв’ю ТСН.Тиждень у 2018 році Зіанджа розповіла, що відчувала свою відмінність від інших ще з дитинства, однак тривалий час не наважувалася говорити про це відкрито.

Я пам'ятаю, років із шести розуміла, що щось тут не так. Я відчувала, що мій погляд на світ не був хлопчачий,

– згадувала артистка.

За її словами, вона боялася нерозуміння та осуду. На той час відверта розмова про гендерну ідентичність могла викликати різку реакцію оточення, тому виконавиця довго не розповідала про свої переживання публічно.

Борис Апрель / Колаж від Шоу24

Період, коли артистка була за кордоном, став частиною її особистої історії та пошуку себе. У тому самому інтерв’ю Зіанджа розповіла, що зробила камінг-аут у день свого 21-го дня народження. Реакція батьків була болісною.

Ти для нас померла,

– артистка згадувала, що батько сказав їй слова, які глибоко її образили.

Цей епізод вона описувала як один із найважчих у своєму житті. Камінг-аут став важливим етапом у її житті, однак не означав, що всі труднощі одразу залишилися позаду.

Важливо розрізняти камінг-аут і медичний перехід. Це не тотожні поняття, хоча в публікаціях про артистку їх неодноразово плутали. У 2021 році Zi Faámelu окремо коментувала повідомлення про нібито проведену операцію та пояснювала, що інформація в медіа була інтерпретована неправильно.

Від Бориса Апрєля до Зіанджі: як змінювався образ артистки

Після перших телевізійних успіхів у житті артистки розпочався новий етап. Зміни стосувалися не лише зачіски, одягу чи музики. Вона також почала відкрито говорити про свою гендерну ідентичність. Згодом Борис Апрєль став відомим як Зіанджа. Саме під цим ім'ям артистка повернулася на українське телебачення у 2018 році, взявши участь у вокальному шоу "Голос країни".

Зіанджа на “Голосі Країни” / Скриншот

На сліпих прослуховуваннях Зіанджа виконала пісню Wicked Game Кріса Айзека. Її виступ привернув увагу тренерів, і вона потрапила до команди Потапа.

В інтерв'ю для "1+1" Зіанджа наголошувала, що хотіла б, аби її оцінювали передусім за спів. Повернення на сцену стало для неї можливістю знову займатися музикою та представити себе аудиторії вже в іншому образі. Пізніше артистка почала виступати під ім'ям Zi Faámelu.

Як Zi Faámelu виглядає зараз і де живе

Сьогодні Zi Faámelu має зовсім інший вигляд, ніж у період участі в "Фабриці зірок". Від колишнього сценічного образу з білим волоссям і незвичними костюмами вона перейшла до іншого стилю та публічного самовираження.

Борис Апрель до та після / Колаж від Шоу24

Втім, порівнювати фотографії різних років цікаво не лише через зовнішні зміни. За ними можна простежити, як артистка поступово відходила від образу, з яким вперше познайомилася широка аудиторія, та формувала власну ідентичність.

За даними українських медіа, нині Zi Faámelu живе в німецькому Магдебурзі.

Чому про Zi Faámelu знову заговорили у 2026 році

У жовтні 2026 року артистка знову нагадала про себе учасникам "Фабрики зірок". Під час відеозв'язку вона представилася нинішнім ім'ям і звернулася до нового покоління виконавців, спираючись на власний досвід участі в музичному реаліті.

І вам, нове покоління "Фабрики", я хочу побажати свободи бути собою,

– сказала Zi Faámelu під час розмови з учасниками.

Наприкінці спілкування артистка заспівала "Зоряного воїна" – композицію, яка нагадує про початок її телевізійної кар'єри.

Борис Апрєль запам’ятався глядачам своїм незвичним образом, але він був не єдиним учасником “Фабрики зірок”, чия доля змінилася після проєкту. Ось як сьогодні виглядають і чим займаються брати Борисенки, які свого часу також підкорили сцену шоу.