Переможець "Фабрики зірок-3" Стас Шурінс неочікувано виконав українською хіт KADNAY

Відео свого чуттєвого виконання артист виклав в інстаграмі та зізнався: цей трек уже давно є його найулюбленішим у репертуарі колег.

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Шурінс також із гумором попередив слухачів, щоб ті не критикували його вимову, нагадавши про своє коріння:

Любимо KADNAY та його музику. Але Шурінса та його українську мову камінням не закидайте. Я ж латвієць – мені можна. Бро, величезне тобі дякую за цю красу. Що зміг, те зробив– написав музикант.

Шанувальники в коментарях зустріли кавер Стаса із захватом. Люди пишуть, що скучили за його впізнаваним оксамитовим голосом, а саме виконання викликає мурашки по шкірі.

Коментарі під відео Стаса Шурінса, який заспівав пісню "Запах твого волосся" / Скриншоти з інстаграму

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Не промовчав і KADNAY. Гурту нова версія припала до душі, тож бенд коротко відповів: "Ну мед".

Як KADNAY відреагував на кавер Стаса Шурінса / Скриншот з інстаграму

Схоже, після тривалої паузи Стас Шурінс серйозно налаштований повернутися в музику – зовсім нещодавно він також випустив новий англомовний трек Open up.

А раніше Христина Соловій переспівала хіт Сестрички Віки з 90-х.