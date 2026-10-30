Христина Соловій переспівала хіт Сестрички Віки з 90-х: як відреагувала легендарна співачка

Зірка 90-х вже відреагувала на нове прочитання свого хіта, зізнавшись, що від цього виконання у неї мурахи по шкірі, передає 24 Канал.

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Христина розповіла, що давно фанатіє від творчості Сестрички Віки і роками підсаджує на її треки своїх друзів.

Віка Врадій для мене – одна з тих артисток, через яких можна краще зрозуміти українську музичну культуру другої половини ХХ століття– поділилася Соловій.

До слова, "Прощай" – це вже четвертий сингл із майбутнього альбому Христини, присвяченого українській музиці та попкультурі 1990-х років. Для співачки це не просто чергова студійна платівка, а ціле дослідження: у цьому проєкті вона прагне через особисті історії наново відкрити та переосмислити українську сцену тієї епохи.

Христина Соловій – "Прощай": дивіться відео онлайн

Знайомство Соловій та Врадій зав'язалося ще 2025 року. Тоді Христина надсилала кумирці свої демоверсії та отримала офіційний дозвіл на виконання її пісень, а вже влітку 2026 року вони нарешті зустрілися наживо.

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Сестричка Віка та Христина Соловій / Фото пресслужби артистки

Під час тієї теплої зустрічі Сестричка Віка розкрила історію створення треку "Прощай". Виявляється, ще підлітком вона прийшла на дискотеку і просто награла музикантам з гурту "Арніка" власну мелодію, наспівуючи її вигаданими словами.

Я була дуже молодою людиною і не переживала таких емоцій, як у цій пісні. Я просто сідала й підбирала музику, співала те, що сама вигадувала– пригадала зірка 90-х.

Згодом Віктор Морозов написав на цю мелодію текст. Тепер же Вікторія Врадій у захваті від того, як її юнацька творчість звучить голосом Соловій.

Сьогодні почути цю пісню в новому прочитанні Христини – це можливість знову зустрітися з нею, але вже крізь час і досвід. І це найкраще виконання, яке я могла собі уявити– емоційно відреагувала Сестричка Віка.

До речі, відомо, що Сестричка Віка вже понад 30 років веде абсолютно непублічне життя за океаном.