Кристина Соловий перепела хит Сестрички Вики из 90-х: как отреагировала легендарная певица

Звезда 90-х уже отреагировала на новую интерпретацию своего хита, признавшись, что от этого исполнения у нее мурашки по коже, сообщает 24 Канал.

Adv

популярные видео

Кристина рассказала, что давно является поклонницей творчества сестрички Вики и годами приучает своих друзей к ее трекам.

Вика Врадий для меня – одна из тех артисток, благодаря которым можно лучше понять украинскую музыкальную культуру второй половины ХХ века– поделилась Соловий.

К слову, "Прощай" – это уже четвертый сингл из будущего альбома Кристины, посвященного украинской музыке и поп-культуре 1990-х годов. Для певицы это не просто очередная студийная пластинка, а целое исследование: в этом проекте она стремится через личные истории заново открыть и переосмыслить украинскую сцену той эпохи.

Кристина Соловий – "Прощай": смотрите видео онлайн

Знакомство Соловий и Врадий завязалось еще в 2025 году. Тогда Кристина присылала кумиру свои демоверсии и получила официальное разрешение на исполнение ее песен, а уже летом 2026 года они наконец встретились вживую.

Реклама

Сестричка Вика и Кристина Соловий / Фото пресс-службы артистки

Во время той теплой встречи Сестричка Вика раскрыла историю создания трека "Прощай". Оказывается, еще подростком она пришла на дискотеку и просто сыграла музыкантам из группы "Арника" собственную мелодию, напевая ее с выдуманными словами.

Я была очень молодой и не испытывала таких эмоций, как в этой песне. Я просто садилась и подбирала музыку, пела то, что сама придумывала– вспомнила звезда 90-х.

Впоследствии Виктор Морозов написал на эту мелодию текст. Теперь же Виктория Врадий в восторге от того, как ее юношеское творчество звучит в исполнении Соловий.

Сегодня услышать эту песню в новом исполнении Кристины – это возможность снова встретиться с ней, но уже сквозь время и опыт. И это лучшее исполнение, которое я могла себе представить– эмоционально отреагировала сестричка Вика.

Кстати, известно, что сестричка Вика уже более 30 лет ведет абсолютно неприметную жизнь за океаном.