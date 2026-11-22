Дан Балан – исполнитель хитов "Dragostea Din Tei" и "Chica Bomb", бывший участник группы O-Zone и тренер шоу "Голос страны". После нескольких лет относительной паузы в публичной деятельности артист вновь сосредоточился на музыке. 24 Канал рассказывает, что известно о его нынешней жизни и творчестве.

Adv

популярные видео

Чем запомнился Дан Балан украинским зрителям

Дан Балан – молдавский певец, композитор и продюсер, который обрел международную популярность еще в начале 2000-х. Сначала он был участником группы O-Zone, известной благодаря хиту Dragostea Din Tei. После распада коллектива артист сосредоточился на сольной карьере, выпускал англоязычные и румыноязычные композиции, а также выступал под псевдонимом Crazy Loop.

Дан Балан / Фото из инстаграма danbalan

В Украине исполнитель стал особенно популярен после появления в шоу "Голос страны". В 2019 году он присоединился к тренерскому составу проекта. Зрители быстро обратили внимание на его общение с Тиной Кароль: между артистами возникла особая взаимосвязь, из-за которой им стали приписывать романтические отношения.

Реклама

Дан Балан и Тина Кароль / Фото из инстаграма danbalan

Музыканты также записывали совместные композиции. В частности, слушателям запомнились их выступления и песни "Домой" и "Помнишь". В то же время сам Дан Балан неоднократно давал понять, что слухи о романе не стоит воспринимать буквально.

Где сейчас Дан Балан и когда в последний раз появлялся на публике

После начала полномасштабной войны певец перестал быть столь активным в украинском медиапространстве. В начале вторжения он находился в Киеве, а впоследствии уехал в Молдову. Позже в СМИ появлялась информация о его работе в Турции, однако достоверного подтверждения того, где именно артист проживает сейчас, нет.

В июне 2024 года Дан Балан неожиданно напомнил о себе украинцам. Он опубликовал видео из Буковеля, где катался на велосипеде, и оставил короткое обращение: "Украина, я очень скучал". Этот пост вызвал немало положительных откликов среди его украинских поклонников.

Реклама

Дан Балан / Фото из инстаграма danbalan

С тех пор певец редко делился подробностями своей жизни. Одним из заметных публичных выступлений стал концерт в Кишиневе 21 февраля 2026 года. Тогда поклонники обратили внимание на то, что исполнитель заметно изменился: отрастил вьющиеся волосы, начал носить очки и выбрал другой стиль одежды.

Дан Балан / Фото из инстаграма danbalan

Дан Балан вернулся к музыке с новой песней

Еще одна важная новость для поклонников появилась в ноябре 2026 года. После длительного перерыва Дан Балан представил композицию "Respir". Премьера состоялась 13 ноября.

Название песни с румынского переводится как "Дышу". В новой работе артист затрагивает темы внутренней свободы, перемен и возможности начать жизнь с нового этапа.

Также Дан Балан обратился к украинской аудитории. Он отметил, что смысл композиции может быть особенно близок украинцам, ведь она напоминает о силе двигаться вперед даже после самых сложных периодов. Также ранее мы рассказывали, куда исчез Стас Шуринс.