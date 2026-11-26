Колись її впізнавали на вулицях завдяки ролі в популярному "СВ-шоу", а тепер акторка живе далеко від України. Радміла Щоголєва розповіла, як склалося її життя після переїзду та до чого прагне повернутися.

Радміла Щоголєва, яку глядачі пам'ятають як Гелю з "СВ-шоу" Андрія Данилка, нині мешкає в німецькому Дрездені разом із родиною. Після тривалої перерви акторка дала інтерв'ю Аліні Доротюк. 24 Канал зібрав найцікавіше про те, де зараз артистка та чим займається.

Як Радміла Щоголєва опинилася в Німеччині

Повномасштабне вторгнення застало акторку в Києві. Уже 24 лютого вона разом із дітьми перебралася до друзів в Ірпінь, а наступного дня родина вирішила виїжджати за кордон. Знайома запросила їх до себе в Дрезден, тож іншого варіанту Радміла особливо не шукала.

Дорога виявилася довгою: через черги на кордоні акторка з дітьми дісталася Німеччини лише 1 березня. Чоловік тоді повернувся до України разом із друзями, а у 2023 році також виїхав до родини. Нині вони живуть у Дрездені, адже діти навчаються там: старший син ходить до гімназії, молодший завершує початкову школу.

Радміла Щеголєва / Фото з Фейсбуку schogoleva.r

Водночас Щоголєва зізнається, що досі відчуває сильний зв'язок з Україною. За її словами, життя в Німеччині комфортне, однак іноді здається, ніби вона перебуває серед декорацій, а не у власному житті. Під час останнього приїзду до Києва акторка особливо гостро відчула, як скучила за рідною землею.

Чому Геля пішла з "СВ-шоу" та якими були її стосунки з Данилком

Радміла Щоголєва працювала з Андрієм Данилком близько восьми років: спочатку вони разом знімалися в "СВ-шоу", яке виходило на екрани з 1997 до 2002 року, а згодом ще гастролювали. Акторка згадує, що під час роботи Данилко її підтримував і навіть захищав у різних ситуаціях. Однак з часом вона зрозуміла, що хоче рухатися далі.

Щоголєва зізналася, що скучила за кіно та прагнула театрального розвитку. Вона попередила Данилка про своє рішення, адже не хотіла "старіти в цьому проєкті". Колеги навіть обговорювали ідею спільного мюзиклу, проте їхні творчі інтереси поступово розійшлися: Радмілу більше цікавив театр, тоді як Андрія – музика. Акторка відчувала, що вже вичерпала можливості свого персонажа й не бачила подальшого розвитку.

Геля і Вєрка Сердючка: фото

Та в розмові з Аліною Доротюк Щоголєва згадала і про ситуацію, після якої між нею та Данилком залишилася образа. Під час гастролей у Сочі акторці стало настільки погано, що вона не могла підвестися з ліжка. Акторка зізналася, що тоді почувалася дуже погано, швидко схудла, а її стан викликав у друзів побоювання щодо серйозної хвороби. Водночас її зачепило, що Данилко сам не зателефонував і не поцікавився, що сталося.

Чим акторка займається зараз

Попри тривалу перерву, Радміла не втратила бажання працювати на сцені. В інтерв'ю вона розповіла, що нещодавно проходила повз театр "Колесо" й раптом усвідомила, наскільки скучила за виставами. Після цього акторка зателефонувала подрузі, акторці Альоні Узлюк, і зрештою потрапила на театральну постановку.

Радміла Щеголєва / Фото з Інстаграму

Тепер Щоголєва мріє створити театральний проєкт німецькою мовою. Також їй цікава ідея телевізійного формату про історію, їжу та людські долі. Тож акторка не відмовляється від творчості й розглядає можливості для нового етапу в професії.

Тим часом Андрій Данилко продовжує музичну кар’єру в образі Вєрки Сердючки. Нещодавно артист презентував студійну версію україномовної пісні "Два бокали просекко", на яку шанувальники чекали понад рік.