Радміла Щоголєва, яку глядачі пам'ятають як Гелю з "СВ-шоу" Андрія Данилка, нині мешкає в німецькому Дрездені разом із родиною. Після тривалої перерви акторка дала інтерв'ю Аліні Доротюк. 24 Канал зібрав найцікавіше про те, де зараз артистка та чим займається.

Adv

популярні відео

Як Радміла Щоголєва опинилася в Німеччині

Повномасштабне вторгнення застало акторку в Києві. Уже 24 лютого вона разом із дітьми перебралася до друзів в Ірпінь, а наступного дня родина вирішила виїжджати за кордон. Знайома запросила їх до себе в Дрезден, тож іншого варіанту Радміла особливо не шукала.

Дорога виявилася довгою: через черги на кордоні акторка з дітьми дісталася Німеччини лише 1 березня. Чоловік тоді повернувся до України разом із друзями, а у 2023 році також виїхав до родини. Нині вони живуть у Дрездені, адже діти навчаються там: старший син ходить до гімназії, молодший завершує початкову школу.

Реклама

Радміла Щеголєва / Фото з Фейсбуку schogoleva.r

Водночас Щоголєва зізнається, що досі відчуває сильний зв'язок з Україною. За її словами, життя в Німеччині комфортне, однак іноді здається, ніби вона перебуває серед декорацій, а не у власному житті. Під час останнього приїзду до Києва акторка особливо гостро відчула, як скучила за рідною землею.

Чому Геля пішла з "СВ-шоу" та якими були її стосунки з Данилком

Радміла Щоголєва працювала з Андрієм Данилком близько восьми років: спочатку вони разом знімалися в "СВ-шоу", яке виходило на екрани з 1997 до 2002 року, а згодом ще гастролювали. Акторка згадує, що під час роботи Данилко її підтримував і навіть захищав у різних ситуаціях. Однак з часом вона зрозуміла, що хоче рухатися далі.

Щоголєва зізналася, що скучила за кіно та прагнула театрального розвитку. Вона попередила Данилка про своє рішення, адже не хотіла "старіти в цьому проєкті". Колеги навіть обговорювали ідею спільного мюзиклу, проте їхні творчі інтереси поступово розійшлися: Радмілу більше цікавив театр, тоді як Андрія – музика. Акторка відчувала, що вже вичерпала можливості свого персонажа й не бачила подальшого розвитку.

Реклама

Геля і Вєрка Сердючка: фото

1 2 3 4 1 / 4

Та в розмові з Аліною Доротюк Щоголєва згадала і про ситуацію, після якої між нею та Данилком залишилася образа. Під час гастролей у Сочі акторці стало настільки погано, що вона не могла підвестися з ліжка. Акторка зізналася, що тоді почувалася дуже погано, швидко схудла, а її стан викликав у друзів побоювання щодо серйозної хвороби. Водночас її зачепило, що Данилко сам не зателефонував і не поцікавився, що сталося.

Чим акторка займається зараз

Попри тривалу перерву, Радміла не втратила бажання працювати на сцені. В інтерв'ю вона розповіла, що нещодавно проходила повз театр "Колесо" й раптом усвідомила, наскільки скучила за виставами. Після цього акторка зателефонувала подрузі, акторці Альоні Узлюк, і зрештою потрапила на театральну постановку.

Радміла Щеголєва / Фото з Інстаграму

Тепер Щоголєва мріє створити театральний проєкт німецькою мовою. Також їй цікава ідея телевізійного формату про історію, їжу та людські долі. Тож акторка не відмовляється від творчості й розглядає можливості для нового етапу в професії.

Тим часом Андрій Данилко продовжує музичну кар’єру в образі Вєрки Сердючки. Нещодавно артист презентував студійну версію україномовної пісні "Два бокали просекко", на яку шанувальники чекали понад рік.