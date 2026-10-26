Від провокаційних кліпів до нового життя: де зараз колеги Даші Астаф’євої з гурту NikitA

Колись їхні кліпи обговорювали через відверті образи, а пісні "Машина" та "Веревки" знали далеко за межами українського шоубізнесу. Та згодом шляхи учасниць гурту NikitA розійшлися. Юлія Кавтарадзе зосередилася на власних брендах, Анастасія Кумейко стала DJ NANA, а Юлія Бричковська переїхала до США.

Якщо провокація була стабільним елементом NikitA, то склад гурту неодноразово змінювався. А згодом його учасниці почали будувати життя поза спільним проєктом. Хтось залишив велику сцену, хтось знайшов себе в електронній музиці, а хтось переїхав за кордон і змінив професійний напрямок, розповідає 24 Канал.

Де зараз Юлія Кавтарадзе

Юлія Кавтарадзе приєдналася до NikitA у 2008 році. До цього вона працювала в балеті Вєрки Сердючки та була учасницею гурту "А.Р.М.І.Я". Проте вже у 2011 році Кавтарадзе залишила колектив. Однією з причин, про які вона розповідала, стало небажання продовжувати відверті зйомки. Після одруження з бізнесменом Андрієм артистка вирішила змінити пріоритети й відійти від звичного сценічного образу.

За інформацією з її публічних сторінок, Кавтарадзе пов’язана з Грузією, де, ймовірно, живе разом із донькою. Водночас вона не обмежилася сімейним життям: Юлія розвиває власний бренд жіночого одягу, а також ювелірний напрямок.

Анастасія Кумейко стала DJ

Анастасія Кумейко прийшла в NikitA після Юлії Кавтарадзе й залишалася в колективі близько шести років. До цього вона виступала в гурті "А.Р.М.І.Я", займалася танцями та викладала хореографію.

Проте після завершення співпраці з гуртом Анастасія не відмовилася від публічної діяльності. Вона почала розвивати сольний проєкт під псевдонімом DJ NANA. Замість виступів у складі попколективу артистка обрала електронну музику, діджей-сети й танцювальні перформанси. У 2018 році Кумейко також взяла участь у шоу "Танці з зірками", де виступала в парі з Миколою Тищенком.

Згодом у житті DJ NANA з’явився ще один напрямок. Сьогодні вона розвиває практики, присвячені жіночому тілу, самопізнанню й внутрішньому стану, створює медитації та ділиться відповідним контентом у соціальних мережах українською мовою.

Юлія Бричковська переїхала і змінила професію

Ще одна ексучасниця NikitA – Юлія Бричковська. Вона виступала разом із Дашею Астаф’євою та Анастасією Кумейко, однак у 2016 році залишила гурт і відійшла від українського шоубізнесу.

Згодом Юлія переїхала до США. Раніше повідомлялося, що вона вийшла заміж за фотографа на ім’я Ігор і пробувала себе в модельній сфері. Її життя за океаном поступово почало складатися поза музичною індустрією.

Бричковська живе в Сіетлі та розвивається у сфері графічного дизайну й створення контенту для брендів. Тепер вона створює брендбуки, соціальні кампанії та UGC. Юлія одружилась та зараз її родина чекає на поповнення.

Даша Астаф’єва знайшла себе в культурі

Поки колишні колеги Даші Астаф’євої обирали власні шляхи, сама співачка також суттєво змінила напрямок діяльності. Сьогодні її знають не лише завдяки гурту NikitA, а й через волонтерство, громадську діяльність та популяризацію української літератури.

Один із головних проєктів Даші – книжковий застосунок UnderBooks, який вона заснувала для популяризації української літератури й аудіокнижок. А вже 27 жовтня 2026 року Астаф’єва читатиме Радіодиктант національної єдності разом із учителем української мови та літератури Артуром Пройдаковим. Автором тексту цьогорічного диктанту став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Для Астаф’євої це особлива подія. Вона назвала запрошення до участі здійсненням мрії та подякувала організаторам за довіру. Співачка також розповіла, що готується до читання й хоче зберегти живу інтонацію, щоб передати слухачам емоції, закладені в тексті.

Раніше ми розповідали, де зараз учасниці гурту "НеАнгели" та як змінилося їхнє життя після розпаду колективу.