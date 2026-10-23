Їхні пісні знали напам'ять: де зараз учасниці гурту "НеАнгели" та що змінилося в їх житті

На початку 2000-х українська попмузика мала чимало яскравих імен, але "НеАнгели" запам'яталися особливим поєднанням голосів Слави Камінської та Вікторії Смеюхи. Їхні пісні про кохання, розчарування й складні стосунки швидко стали впізнаваними, а самі виконавиці – популярними далеко за межами України, розповідає 24 Канал.

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Колектив створив продюсер Юрій Нікітін. Протягом майже 15 років гурт випускав альбоми, знімав кліпи та виступав перед численною аудиторією. Серед найвідоміших композицій – "Роман", "Сердце", "Знаешь", "Юра, прости" та "Сережа". Нещодавно продюсер анонсував перезапуск попгурту.

Слава Камінська та Вікторія Смеюха / Колаж 24 Канал

Однак за успіхом на сцені не завжди стояли безхмарні стосунки між учасницями. Напруження між Камінською та Смеюхою неодноразово ставало темою обговорень у медіа. У березні 2021 року історія "НеАнгелів" офіційно завершилася: артистки вирішили розвивати власні проєкти.

Та розпад гурту став не єдиною причиною, через яку його історію почали переосмислювати. Ще до повномасштабного вторгнення колектив виступав у росії, зокрема після початку російської агресії проти України у 2014 році. Тоді артистки також не поспішали з однозначними публічними заявами щодо війни та окупації Криму.

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Слава Камінська: нове життя за кордоном і суперечлива позиція

Після розпаду гурту Слава Камінська продовжила сольну кар'єру. Серед її робіт – композиції "911" і "Slava Bogu", а також пісня "Додому", яка перегукується з досвідом українців, змушених залишити свої оселі через війну.

Після початку повномасштабного вторгнення співачка виїхала з України разом із дітьми. За інформацією, яку у 2025 році озвучив стиліст Іван Морозов, Камінська мешкає на іспанському острові Тенерифе. Водночас вона час від часу приїжджає до України у власних справах.

Слава Камінська / Колаж 24 Канал

Проте увагу до артистки привертає не лише її особисте життя. Камінську критикували за те, що вона продовжувала спілкуватися в соцмережах російською мовою навіть після початку великої війни. Для частини української аудиторії це стало принциповим питанням, адже мова публічних людей під час війни має особливе значення.

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Водночас співачка випускала й україномовні версії власних пісень. Однак такі кроки не зняли всіх запитань до її публічної позиції.

Вікторія Смеюха: чутки про Росію

Після завершення історії "НеАнгелів" Вікторія Смеюха також намагалася будувати сольну кар'єру. Проте згодом вона майже перестала з'являтися в інформаційному просторі, а також стала менш активною в соцмережах.

Після початку повномасштабного вторгнення співачка публічно висловилася проти війни. У березні 2022 року вона повідомила, що внаслідок російського удару постраждала квартира її батьків у Харкові. Тоді ж Смеюха наголосила, що виступає проти війни та геноциду українського народу.

Вікторія Смеюха / Колаж 24 Канал

Згодом артистка практично зникла з публічного простору. Через брак нової інформації навколо неї почали ширитися чутки, зокрема про можливий переїзд до Росії. У липні 2023 року Смеюха спростувала ці припущення у спілкуванні з ведучим Славою Дьоміним, назвавши їх неправдивими. На той момент вона повідомила, що перебувала в Києві, а потім поїхала провідати близьких.

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Що відбувалося далі, співачка публічно докладно не розповідала. У 2025 році журналісти з посиланням на слова стиліста Івана Морозова повідомляли, що Смеюха, ймовірно, живе в Італії та стала мамою. Водночас сама артистка не підтвердила ці подробиці публічно.

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