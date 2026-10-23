Их песни знали наизусть: где сейчас участницы группы "НеАнгелы" и что изменилось в их жизни

В начале 2000-х в украинской поп-музыке было немало ярких исполнителей, но группа "НеАнгелы" запомнилась особым сочетанием голосов Славы Каминской и Виктории Смеюхи. Их песни о любви, разочарованиях и сложных отношениях быстро стали узнаваемыми, а сами исполнительницы – популярными далеко за пределами Украины, рассказывает 24 Канал.

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Группу создал продюсер Юрий Никитин. На протяжении почти 15 лет коллектив выпускал альбомы, снимал клипы и выступал перед многочисленной аудиторией. Среди самых известных композиций – "Роман", "Сердце", "Знаешь", "Юра, прости" и "Сережа". Недавно продюсер объявил о возобновлении деятельности поп-группы.

Слава Каминская и Виктория Смеюха / Коллаж 24 Канал

Однако за успехом на сцене не всегда стояли безоблачные отношения между участницами. Напряженность в отношениях между Каминской и Смеюхой неоднократно становилась темой обсуждений в СМИ. В марте 2021 года история "НеАнгелов" официально завершилась: артистки решили развивать собственные проекты.

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Но распад группы стал не единственной причиной, из-за которой ее историю начали переосмысливать. Еще до полномасштабного вторжения коллектив выступал в России, в частности после начала российской агрессии против Украины в 2014 году. Тогда артистки также не спешили с однозначными публичными заявлениями о войне и оккупации Крыма.

Слава Каминская: новая жизнь за рубежом и противоречивая позиция

После распада группы Слава Каминская продолжила сольную карьеру. Среди ее работ – композиции "911" и "Slava Bogu", а также песня "Домой", которая перекликается с опытом украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

После начала полномасштабного вторжения певица уехала из Украины вместе с детьми. По информации, озвученной в 2025 году стилистом Иваном Морозовым, Каминская проживает на испанском острове Тенерифе. При этом она время от времени приезжает в Украину по личным делам.

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Слава Каминская / Коллаж 24 Канал

Однако внимание к артистке привлекает не только ее личная жизнь. Каминскую критиковали за то, что она продолжала общаться в соцсетях на русском языке даже после начала большой войны. Для части украинской аудитории это стало принципиальным вопросом, ведь язык публичных людей во время войны имеет особое значение.

В то же время певица выпускала и украиноязычные версии своих песен. Однако такие шаги не сняли всех вопросов относительно ее публичной позиции.

Виктория Смеюха: слухи о России

После завершения истории "НеАнгелов" Виктория Смеюха также пыталась строить сольную карьеру. Однако впоследствии она почти перестала появляться в информационном пространстве, а также стала менее активной в соцсетях.

После начала полномасштабного вторжения певица публично высказалась против войны. В марте 2022 года она сообщила, что в результате российского удара пострадала квартира ее родителей в Харькове. Тогда же Смеюха подчеркнула, что выступает против войны и геноцида украинского народа.

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Виктория Смеюха / Коллаж 24 Канал

Впоследствии артистка практически исчезла из публичного пространства. Из-за отсутствия новой информации вокруг нее начали распространяться слухи, в частности о возможном переезде в Россию. В июле 2023 года Смеюха опровергла эти предположения в беседе с ведущим Славой Деминым, назвав их ложными. На тот момент она сообщила, что находилась в Киеве, а затем поехала навестить близких.

Что происходило дальше, певица публично подробно не рассказывала. В 2025 году журналисты со ссылкой на слова стилиста Ивана Морозова сообщали, что Смеюха, вероятно, живет в Италии и стала мамой. В то же время сама артистка публично не подтвердила эти подробности.

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