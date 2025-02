Відпочинок за кордоном і виступ в Куршевелі: де зараз Юлія Саніна та її чоловік Валерій Бебко

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та її чоловік Валерій Бебко перебувають за кордоном. Зіркове подружжя, яке часто зазнає хейту через рішення жити не в Україні, дають концерти та донатять кошти на ЗСУ.

Рок-гурт The Hardkiss був створений у 2011 році. Вже з наступного року їхні хіти почали підкорювати українських слухачів, а згодом почали отримувати номінації на музичні премії, зокрема і YUNA. The Hardkiss неодноразово називали найкращим колективом у своєму жанрі, а на їхні концерти збиралися фани з усієї Європи, пише 24 Канал.

До слова Як сьогодні живе зірка "Х-Фактора" Андрій Мацевко, який фігурував у секс-скандалі

Від початку повномасштабного вторгнення діяльність колективу значно змінилася. The Hardkiss не вдалося відіграти омріяний концерт на НСК "Олімпійський", що планувався на 18 червня 2022 року.

Зауважимо, Юлія Саніна у січні цього року повідомила про скасування концерту на НСК "Олімпійський" у Києві. Музиканти оголосили, що виступ довелося скасувати через воєнний стан, стадіон, що не працює, та втрату актуальності заходу.

Колектив натомість гастролював за кордоном з благодійними концертами. The Hardkiss виступали з гуртом Metallica під час концерту, спрямованого на допомогу Україні, брали участь у благодійному турі Америкою Stand Up For Ukraine, долучилися до концертів у Туреччині в рамках проєкту Save Childhood UA.

У гурту також був тур Європою та Північною Америкою навесні 2023 та ще один європейський тур весною 2024. Після цього фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна анонсувала сольний тур Special Kiss, де представила акустичні версії хітів.

Де зараз Юлія Саніна та Валерій Бебко

Подружжя залишається жити за кордоном. Вони практично не реагують на хейтерські коментарі. За словами Юлії Саніної, їхня родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення. Про це співачка повідомила після того, як виклала сімейні фото з відпочинку за кордоном – ці знімки спровокували неоднозначну реакцію підписників.



Саніна про виїзд чоловіка за кордон / Скриншот з інстаграму

Нещодавно співачка побувала у США, а саме в Космічному центрі NASA. Там вона виступила на урочистому заході, що був присвячений запуску українського прапора на місяць.

Також стало відомо, що The Hardkiss виступив на елітному заході – на гала-вечорі журналу Forbes у Куршевелі. Учасники гурту не повідомляли про це у соцмережах.

Згодом Юлія Саніна з чоловіком повідомили, що передали до фонду "Повернись живим" 200 тисяч гривень. Це роялті з прослуховувань пісні "Як ти?" за 2023 – 2024 роки.

Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення, замість підтримки, на нас звідусіль ллється інформаційний бруд і брехня. Сьогодні ми особливо гостро відчуваємо потребу опиратися лише на самих себе. Адже, де б ми не були й що б з нами не відбувалося – ми всі частина одного цілого,

– додали музиканти.