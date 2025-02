Отдых за границей и выступление в Куршевеле: где сейчас Юлия Санина и ее муж Валерий Бебко

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и ее муж Валерий Бебко находятся за границей. Звездные супруги, которые часто подвергаются хейту из-за решения жить не в Украине, дают концерты и донатят средства на ВСУ.

Рок-группа The Hardkiss была создана в 2011 году. Уже со следующего года их хиты начали покорять украинских слушателей, а впоследствии начали получать номинации на музыкальные премии, в том числе и YUNA. The Hardkiss неоднократно называли лучшим коллективом в своем жанре, а на их концерты собирались фаны со всей Европы, пишет 24 Канал.

С начала полномасштабного вторжения деятельность коллектива значительно изменилась. The Hardkiss не удалось сыграть желанный концерт на НСК "Олимпийский", который планировался на 18 июня 2022 года.

Заметим, Юлия Санина в январе этого года сообщила об отмене концерта на НСК "Олимпийский" в Киеве. Музыканты объявили, что выступление пришлось отменить из-за военного положения, стадион, не работает, и потерю актуальности мероприятия.

Коллектив вместо этого гастролировал за рубежом с благотворительными концертами. The Hardkiss выступали с группой Metallica во время концерта, направленного на помощь Украине, участвовали в благотворительном туре по Америке Stand Up For Ukraine, присоединились к концертам в Турции в рамках проекта Save Childhood UA.

У группы также был тур по Европе и Северной Америке весной 2023 и еще один европейский тур весной 2024. После этого фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина анонсировала сольный тур Special Kiss, где представила акустические версии хитов.

Где сейчас Юлия Санина и Валерий Бебко

Супруги остаются жить за границей. Они практически не реагируют на хейтерские комментарии. По словам Юлии Саниной, их семья выехала еще до полномасштабного вторжения. Об этом певица сообщила после того, как выложила семейные фото с отдыха за границей – эти снимки спровоцировали неоднозначную реакцию подписчиков.



Санина о выезде мужа за границу / Скриншот из инстаграма

Недавно певица побывала в США, а именно в Космическом центре NASA. Там она выступила на торжественном мероприятии, что был посвящен запуску украинского флага на Луну.

Также стало известно, что The Hardkiss выступил на элитном мероприятии – на гала-вечере журнала Forbes в Куршевеле. Участники группы не сообщали об этом в соцсетях.

Впоследствии Юлия Санина с мужем сообщили, что передали в фонд "Вернись живым" 200 тысяч гривен. Это роялти с прослушиваний песни "Как ты?" за 2023 – 2024 годы.

Накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения, вместо поддержки, на нас отовсюду льется информационная грязь и ложь. Сегодня мы особенно остро ощущаем потребность опираться только на самих себя. Ведь, где бы мы ни были и что бы с нами ни происходило – мы все часть одного целого,

– добавили музыканты.