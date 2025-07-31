Олександр Усик та його дружина Катерина виховують чотирьох дітей – двох доньок і двох синів. Через повномасштабне вторгнення їхня сім'я не живе разом. Це вимушене рішення, прийняте ще три роки тому.

В одному з останніх інтерв'ю дружина Олександра Усика розповіла, де проживають діти чемпіона. Про це детальніше розповість Show 24.

До слова Дружина Усика показала підрослу молодшу доньку після повернення в Україну: красиві фото

Де живуть діти Олександра Усика?

Доньки Олександра й Катерини – старша Єлизавета та наймолодша Марія – живуть разом з мамою у Києві. Тоді як сини подружжя, Михайло та Кирило, перебувають в Іспанії разом з дідусем та бабусею (батьками Катерини).

Якби б мені до війни сказали, що я буду так жити й що так рано мої хлопчики поїдуть від мене, я б ніколи не повірила,

– ділилась Катерина Усик.



Катерина Усик з синами / Фото з інстаграму Катерини Усик

Катерина Усик пояснювала, що перші півтора року вони весь час хотіли забрати синів знову до України. Однак згодом жінка завагітніла вчетверте.

"Саня теж дуже страждав, бо родина повинна бути разом. Як разом? Я тут сама. Так, у мене є няня з 10 до 20, а потім вночі я сама. Мені не вистачає одній ресурсу", – зазначала дружина боксера.

Окрім того, Катерина не хотіла б, щоб до України поверталися її батьки й знову чули тривогу та вибухи. Тому наразі родина живе на дві країни.



Катерина Усик з донькою/ Фото з інстаграму Катерини Усик

Чому Катерина з доньками не їде до Іспанії?

Дружина Олександра Усика зізналась, що до війни не уявляла, наскільки для неї важлива Україна. Тому вона не хоче залишати рідну країну. Так само "стала у позу" й старша донька – вона теж не хоче переїжджати до Іспанії, бо в Україні у неї друзі, школа, спорт та хобі.



Олександр Усик з донькою / Фото з інстаграму Катерини Усик

Як часто вони бачаться?

На відстані родину рятують відеодзвінки. Але цього буває недостатньо. Тому кожні півтора місяця Катерина їде до Іспанії, де навідує батьків та синів.



Катерина Усик з сином / Фото з інстаграму Катерини Усик

Зауважимо, після перемоги у реванші з Дюбуа, Олександр Усик відправився у довгоочікувану відпустку. Сім'я провела час в Іспанії: вони гуляли вуличками міст, плавали в басейні та насолоджувалися родинним відпочинком після тривалої розлуки.