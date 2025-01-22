Демі Мур запідозрили у романі з молодшим на 21 рік актором

Шанувальники запідозрили 62-річну Демі Мур у романі з молодшим на 21 рік актором Ендрю Гарфілдом. Вони звернули увагу на відео з залаштунків премії "Золотий глобус", на якому зірки досить мило спілкуються.

Чутки про стосунки знаменитостей ходять вже деякий час, а інтимний момент на ролику знову їх підігрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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На відео Демі Мур тримає Ендрю Гарфілда за руки. Вони дивляться одне одному в очі й розмовляють. Нагадаємо, що того вечора американська акторка отримала свій перший "Золотий глобус" за роль у фільмі "Субстанція".

Після публікації відео люди почали запитувати у коментарях, що відбувається між зірками. Хтось надіється, що чутки про їхній роман правдиві. Річ у тім, що раніше в іноземних ЗМІ з'явилася інформація про те, що Демі Мур та Ендрю Гарфілд "зупинялися в її будинку в Сан-Веллі, штат Айдахо".

На церемонії вручення премії "Золотий глобус" актори разом з'явилися на сцені. Ендрю Гарфілд вручав Демі Мур нагороду у номінації "Найкраща акторка в комедійному фільмі чи мюзиклі".

Що відомо про особисте життя Демі Мур і Ендрю Гарфілда