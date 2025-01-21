Подружжя відсвяткувало весілля у 2005 році й вже понад 20 років перебувають разом. Про те, який вигляд мала Меланія Трамп до одруження з Дональдом, пише Show 24.

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Меланія Кнавс народилася 26 квітня 1970 року в місті Ново Место, Югославія (нині Словенія). Дитинство майбутньої першої леді США минуло в невеликому містечку Севниця.

Вона з юного віку цікавилася моделінгом і перший вихід дівчини на подіум відбувся 1977 року в місті Раденці на показах словенських текстильних фабрик Jutranjka, де працювала її мати.



Меланія Трамп (2 справа) в дитячі роки / Фото Getty images

Маючи ідеальні дані (зріст 176,5 сантиметрів, вага 55 кілограмів, параметри 85-65-93), Меланія професійно займалася моделінгом з 17 років, співпрацюючи з відомим словенським фотографом Стейном Джерком.

Хоча вона вступила до Люблянського університету на факультет архітектури та дизайну, її кар'єра моделі стрімко розвивалася. У середині 1990-х років Меланія працювала в провідних модних столицях Європи – Мілані, Парижі та Мадриді. Її портфоліо включало співпрацю з такими престижними брендами як Les Copains, Coveri, Mariella Burani, Pernas, Versus та Ferre.

Важливим етапом стало підписання контракту з міланським агентством Riccardo Gay у 1992 році, а поява на обкладинці іспанського Bazaar у 1996 році принесла їй міжнародне визнання.

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Доленосна зустріч з Дональдом Трампом відбулася 1998 року на Тижні моди в Нью-Йорку. Попри те, що майбутній президент США був на побаченні з іншою жінкою, Меланія справила на нього незабутнє враження. Водночас вона відмовилась давати свій номер телефону, натомість попросила його контакти. За кілька днів Меланія зателефонувала Трампу. Хоча їхні стосунки мали короткочасну перерву у 2000 році, пара заручилася у квітні 2004 року.

Як змінювалася Меланія Трамп 1998-2004 роки / Фото Getty images

У січні 2005 року відбулося розкішне весілля в Палм-Біч, Флорида. У березні 2006 року Меланія народила сина Беррона – свою єдину дитину та п'яту дитину Дональда Трампа.

У 2017 році Меланія вперше отримала статус першої леді США, а днями вдруге обійняла цю посаду.

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Крім того, вона зайнялася власним ювелірним бізнесом, випустила лінійку косметичних засобів та опублікувала мемуари.