Раніше Меланія Трамп працювала моделлю, але її життя змінилося після переїзду з рідної Словенії до Нью-Йорка. Саме там вона познайомилась з майбутнім чоловіком, який згодом став президентом, а скоро знову очолюватиме країну. В які ж скандали потрапляла майбутня перша леді США, розповість 24 Канал.

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Коли Дональд Трамп вперше балотувався у президенти США, модельний досвід роботи його дружини викликав суперечки, адже за свою кар'єру жінка позувала для камер і оголеною. Зокрема, у 2000 році Меланія знялася у відвертій фотосесії для British GQ. На фото, яке ширилося у мережі, вона лежить оголена на хутряній ковдрі.

Газета New York Post якось опублікувала відверті фотографії 25-річної Меланії, де вона, зокрема, лежить на ліжку з іншою жінкою. Деякі світлини були для чоловічого французького журналу, який більше не випускається.

Меланія була однією з найуспішніших моделей, і вона зробила багато фотосесій, зокрема для обкладинок і великих журналів. Це було фото, зроблене для європейського журналу до того, як я познайомився з Меланією. У Європі такі фотографії дуже модні й поширені,
– прокоментував скандал Дональд Трамп.

У вересні минулого року дружина новообраного президента США заявила, що пишається своїм минулим модельним досвідом. Вона засудила ЗМІ за підвищену увагу до її оголених фотосесій.

Коли Дональд Трамп вперше приєднався до президентської гонки, Меланія зіткнулася зі звинуваченнями у плагіаті. Під час її виступу на Національному з'їзді Республіканської партії звернули увагу на те, що деякі уривки її промови – ідентичні тому, що говорила Мішель Обама на Національному з’їзді Демократичної партії у 2008 році.

Згодом штатна письменниця The Trump Organization Мередіт Маківер взяла відповідальність на себе. Вона заявила, що Меланія Трамп прочитала їй деякі уривки з промови дружини Обами як приклад.

Я записала їх і пізніше включила деякі фрази у чернетку, яка зрештою стала остаточною промовою,
– йшлося у заяві Мередіт Маківер.

Промова Меланії Трамп на Національному з'їзді Республіканської партії: дивіться відео онлайн

Як бачимо, попри успішну кар'єру модель та статус, скандали не оминули Меланію Трамп. Очевидно, що до дружини новообраного президента США й надалі буде прикуто чимало уваги, яка може супроводжуватися й новими скандалами.