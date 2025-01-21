Супруги отпраздновали свадьбу в 2005 году и уже более 20 лет находятся вместе. О том, как выглядела Мелания Трамп до бракосочетания с Дональдом, пишет Show 24.

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Мелания Кнавс родилась 26 апреля 1970 года в городе Ново Место, Югославия (ныне Словения). Детство будущей первой леди США прошло в небольшом городке Севница.

Она с юного возраста интересовалась моделингом и первый выход девушки на подиум состоялся в 1977 году в городе Раденце на показах словенских текстильных фабрик Jutranjka, где работала ее мать.



Мелания Трамп (2 справа) в детские годы / Фото Getty images

Имея идеальные данные (рост 176,5 сантиметров, вес 55 килограммов, параметры 85-65-93), Мелания профессионально занималась моделингом с 17 лет, сотрудничая с известным словенским фотографом Стейном Джерком.

Хотя она поступила в Люблянский университет на факультет архитектуры и дизайна, ее карьера модели стремительно развивалась. В середине 1990-х годов Мелания работала в ведущих модных столицах Европы – Милане, Париже и Мадриде. Ее портфолио включало сотрудничество с такими престижными брендами как Les Copains, Coveri, Mariella Burani, Pernas, Versus и Ferre.

Важным этапом стало подписание контракта с миланским агентством Riccardo Gay в 1992 году, а появление на обложке испанского Bazaar в 1996 году принесло ей международное признание.

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Судьбоносная встреча с Дональдом Трампом состоялась в 1998 году на Неделе моды в Нью-Йорке. Несмотря на то, что будущий президент США был на свидании с другой женщиной, Мелания произвела на него неизгладимое впечатление. В то же время она отказалась давать свой номер телефона, зато попросила его контакты. Через несколько дней Мелания позвонила Трампу. Хотя их отношения имели кратковременный перерыв в 2000 году, пара обручилась в апреле 2004 года.

Как менялась Мелания Трамп 1998-2004 годы / Фото Getty images

В январе 2005 года состоялась роскошная свадьба в Палм-Бич, Флорида. В марте 2006 года Мелания родила сына Бэррона – своего единственного ребенка и пятого ребенка Дональда Трампа.

В 2017 году Мелания впервые получила статус первой леди США, а на днях во второй раз заняла эту должность.

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Кроме того, она занялась собственным ювелирным бизнесом, выпустила линейку косметических средств и опубликовала мемуары.