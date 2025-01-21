Образ жены 47-го президента и их совместный танец под "Боевой гимн Республики" в исполнении оркестра морской пехоты США захватил сеть. Сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Так, 54-летняя Мелания появилась в изысканном черно-белом платье от известного дизайнера Эрве Пьера. Она дополнила свой образ белыми туфлями на каблуках и изысканным черным чокером с брошью. В то же время президент Дональд Трамп был одет в классический черный смокинг с галстуком-бабочкой.

К президентской чете на танцевальной площадке впоследствии также присоединились вице-президент Джей Ди Вэнс с женой Ушей и представители вооруженных сил США. Также на балу танцевали Иванка и Тиффани Трамп.

Дональд Трамп и Мелания станцевали вместе на балу инаугурации: смотрите видео онлайн

Правда, без конфузов инаугурация Дональда Трампа в 2025 году не обошлась. Мелания Трамп привлекла внимание экстравагантным выбором головного убора – шляпой, которая скрывала большую часть ее лица. Ситуация приобрела комический обертон во время поцелуя супругов в Капитолии. Массивная шляпа первой леди создала неожиданное препятствие – президент Трамп не смог дотянуться до лица жены из-за габаритов ее аксессуара.

Этот момент мгновенно стал вирусным в социальных сетях, где пользователи живо обсуждали необычный модный выбор Мелании и забавную ситуацию, что из-за него возникла.