З огляду на те, що Ніколаєнко веде приватний спосіб життя та рідко з'являється на публіці, це став особливий вихід 43-річної українки у світ. Олександра мала стильний та розкішний вигляд, пише Show 24.

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Так, на інавгурації Дональда Трампа Ніколаєнко з'явилася в чорно-білому костюмі у принт "гусяча лапка": жакет-кейп зі спідницею, який доповнила чорною водолазкою та широким шкіряним поясом. Образ завершували плетені шкіряні рукавички, елегантна зачіска, нюдовий макіяж та діамантові сережки.

Під час церемонії Олександра з чоловіком зайняли місця поруч із політичною елітою США – Біллом і Гіларі Клінтон, Джилл Байден та Дугласом Емгоффом.



Олександра Ніколаєнко стоїть поруч з Джилл Байден / Фото Getty Images

Зауважимо, саме Трамп, бувши власником конкурсу "Міс Всесвіт", свого часу познайомив 26-річну українку з 72-річним другом та бізнес-партнером Філом Раффіном. Весілля пари у 2008 році відбулося у маєтку Дональда Мар-а-Лаго, де він виступив дружбою.

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Сьогодні Олександра – мати двох дітей та дружина впливового мільярдера, який активно підтримував президентську кампанію Трампа 2024 року. Колишня модель не веде соціальні мережі та надає перевагу приватному життю.