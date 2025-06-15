Став найщасливішою людиною, – IVAN NAVI про народження сина, виховання та улюблену музику малюка

Український співак IVAN NAVI в День батька поділився думками про найважливіше – родину, сина та важливі для нього цінності. Він розповів, які сімейні традиції обов'язково зберігає, та чи були кумедні випадки з ним як із татом.

Сьогодні, 15 червня, випала третя неділя червня. Це день, коли в Україні та світі відзначають День батька. З цієї нагоди виконавець IVAN NAVI, який разом з дружиною Романією виховує сина Дарія, ексклюзивно для Show 24 розповів про свій досвід батьківства.

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Співак розповів, що відчув у момент, коли вперше взяв сина на руки. За його словами, ці емоції не зрівняєш ні з чим.

Коли Дарусика поклали мені на груди – я відчув його тепло, неймовірний запах, ну і, звісно, він дуже голосно плакав. Скажу відверто, я теж ридав від тих емоцій, паралельно заспокоюючи синочка. Можу з впевненістю сказати, що жоден концерт, жодне досягнення емоційно не може зрівнятись з цим моментом, – поділився IVAN NAVI.



Ivan NAVI з сином / Фото пресслужби

Важлива родинна тяглість, – IVAN NAVI про сімейні традиції

Для Івана найважливіше у житті – сім'я, а кар'єра, гроші, визнання – тимчасове. Йому хотілося б, щоб ці цінності наслідував і син.

"Для мене дуже важлива родинна тяглість, коли щось передається з покоління в покоління. І це не про матеріальні речі. Я часто згадую свого дідуся, який закладав у мені саме цінність сім'ї, вчив співати українські повстанські пісні й колядки. Традиція гри на акордеоні от в нас передавалась. Тож цінність – пам'ятати своє коріння і традиції – це те, що я б хотів передати й сину", – зауважив співак.

IVAN NAVI поділився, що Різдво та Великдень його сім'я зазвичай святкує в Жовкві, що поблизу Львова. Це одна з важливих традицій – відзначати свята у найстаршого в роді.

В нас з Романією, якщо я нікуди не їду, неділя – завжди сімейний день. Дарій дуже любить супермаркети, для нього вони як якийсь атракціон. Обов'язково походити по рядах, все порозглядати. То вже і сімейний похід в супермаркет як якась традиція,

– зізнався музикант.

Виконавець зізнався, що вважає фундаментом хорошого батька – приклад, який подаєш дитині, та любов, яку випромінюєш до неї й до дружини.



Ivan NAVI з сім'єю / Фото пресслужби

Мені з ним весело, – IVAN NAVI про смішні випадки і яку музику та мультики любить син

Ще IVAN NAVI розповів про кумедний випадок, який стався з ним як з татом.

Я думаю, це було у багатьох батьків. Коли переодягав памперс, він обп*сяв мене з ніг до голови. Але мені з ним завжди весело, тому кумедних ситуацій теж не бракує. Важко навіть виокремити якісь,

– з гумором зауважив співак.

Музикант зізнався, що зараз його син у захваті від українського мультика "Мавка", а ще любить слухати Jingle Bells навіть влітку. IVAN NAVI поділився, що постійно в пошуку українського контенту та музики для дітей.

"Нещодавно познайомився з Сашею Кольцовою з гурту "Крихітка" і дізнався, що вона створює музику для маленьких дітей, заберу в плейлист для Дарчика. Марічка Бурмака теж має багато дитячих пісень. Я на 100% впевнений, що треба дітей з маленького віку оточувати українським контентом. Це ж будуть їх перші пісні та образи, які залишаться з ними назавжди", – підкреслює NAVI.

Іван розповів, що йому буває складно балансувати особисте життя, виховання дитини й роботу. Зараз найкращий друг артиста – жорсткий тайм-менеджмент. За словами співака, його син – дуже енергійний. У цьому він вдався у маму.

Якщо характер, то певно схожий більше таки на маму. Дарій у нас дуже енергійний, вимогливий і мудрий. У такому малому віці чітко знає, що хоче і коли. Я думаю, зараз головне усю його енергію направити у правильне річище, а саме у фізичний та інтелектуальний розвиток,

– зауважив Іван.



Ivan NAVI з сином / Фото пресслужби

Музикант підсумував фразою, яку б сказав собі, коли тільки дізнався, що стане татом.

"Ти став найщасливішою людиною у світі, тобі є заради кого жити й завжди вдосконалюватись", – поділився IVAN NAVI.