До Дня Героїв Небесної Сотні: пісні, які пробирають до сліз

Сьогодні, 20 лютого, в Україні вшановують пам'ять учасників Революції Гідності, які у 2014 році віддали свої життя за щасливе та європейське майбутнє України. Їхня самопожертва ніколи не повинна бути забутою.

У цей період було створено чимало пісень, які присвятили Небесній Сотні. У них відчуваються ноти жалю та скорботи, від чого сльози самі по собі навертаються на очі.

Саме 18 – 20 лютого силовики відкрили вогонь по беззбройних протестувальниках. 24 Канал пропонує за допомогою пісень вшанувати пам'ять Героїв і їхню жертву.

Пісні про Небесну Сотню

"Піккардійська Терція" – "Пливе кача"

Ця пісня майже одразу стала неофіційним гімном Героїв Небесної Сотні. Під неї проводжали загиблих в останню путь. Сьогодні, у час повномасштабної війни, "Пливе кача" звучить і на похованнях українських військових.

"Піккардійська Терція" – "Пливе кача": слухайте пісню онлайн

"Гайдамаки" – "Дерев'яні щити"

Гурт у рядках пісні нагадує той момент, коли загиблих у період 18 – 20 лютого виносили з бою на дерев'яних щитах.

"Гайдамаки" – "Дерев'яні щити": дивіться відео онлайн

Павло Табаков – "Небесну Сотню, Господи, прийми"

Переможець 2 сезону "Голосу країни" написав пісню, яку присвятив сороковинам з дня загибелі Героїв Майдану.

Павло Табаков – "Небесну Сотню, Господи, прийми": дивіться відео онлайн

"ТаРута" – "Небесна Сотня"

Учасники цього гурту брали участь у подіях Революції Гідності. У дні, коли силовики вбивали протестувальників, їм дивом вдалось врятуватись.

"ТаРута" – "Небесна Сотня": дивіться відео онлайн

STRUNA – "Плаче Україна"

Колишній військовий, який був учасником Революції, написав пісню матерям, які не дочекались на своїх дітей із Майдану.

STRUNA – "Плаче Україна": слухайте пісню онлайн

ROCKOKO – "Пам'яті Небесної Сотні"

Львівські студенти присвятили музичний твір Небесній Сотні, який немає слів. Однак пронизливе відео й така ж мелодія говорять набагато більше, ніж би був присутній текст.

ROCKOKO – "Пам'яті Небесної Сотні": дивіться відео онлайн

Завжди пам'ятатимемо про тих, хто ціною власного життя захищав свободу та незалежність України. Вічна шана Героям Небесної Сотні.