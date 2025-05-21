23 травня – День Героїв України: які українські зірки отримали найвищу державну нагороду
- День Героя України відзначають 23 травня, вшановуючи тих, хто боровся за незалежність України, включно з військовими, митцями та поетами.
- Ряд українських діячів, таких як Ігор Поклад, Василь Зінкевич, Андрій Кузьменко, Володимир Івасюк, Дмитро Гнатюк, Назарій Яремчук, Іван Дзюба, Юрій Рибчинський та Василь Стус, отримали звання Героя України за свої внески.
- Нагороди надаються як за життя, так і посмертно, визнаючи їхній внесок у культуру та боротьбу за незалежність.
Кожного року, 23 травня, відзначають День Героя України. У цю дату заведено згадувати про всіх тих, хто боровся й продовжує боротись за незалежність нашої держави.
Можливо, не всім відомо, що День Героїв було засновано ОУН ще у далекому 1941 році, щоб вшанувати пам'ять Євгена Коновальця. Пізніше почали вшановувати всіх, хто боровся і бореться за Україну. У цей список входять не тільки військові, які кожного дня віддають свої життя за нашу країну на полі бою, а й ті, хто намагався словом, музикою чи віршем допомогти відстояти українську культуру, свободу слова та право на вільне життя.
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За такий внесок, військові, митці, поети, музиканти чи громадські діячі отримують звання Героя України. На жаль, комусь надають звання Героя посмертно, пише Show24.
Ігор Поклад
Український композитор вніс у нашу культуру неабиякий цінний внесок. Він є автором музики до десятків мюзиклів й оперет. Наприклад, Поклад працював над продовженням музичної п'єси "Весілля у Малинівці", писав музику до мультиплікаційних стрічок і кіно: "Енеїда", "Як козаки наречених визволяли", "Балаган", "Обітниця", "Як козаки у хокей грали" та багато інших.
За таку діяльність Володимир Зеленський у 2021 році вручив композитору державну нагороду Героя України.
А чи знали ви, що Ігор Поклад опинився під російською окупацією без світла, газу та води.
Василь Зінкевич
Модельєр, співак і танцівник – це далеко не всі таланти Зінкевича, про які могли не знати. Його називають "найзагадковішою" персоною українського шоубізнесу, адже чоловік ніколи не славився бажанням давати інтерв'ю чи виносити у публічний простір особисте життя.
Лиш чого вартий виступ у Москві Зінкевича, Яремчука й Івасюка, які заспівали "Червону руту". Свого часу артист був найпопулярнішим в Україні. У 2009 році Віктор Ющенко вручив Василю Зінкевичу нагороду Героя України.
Андрій Кузьменко (Скрябін)
У 2020 році, у день народження Андрія Кузьменка, президент нагородив музиканта званням Героя України (посмертно).
Сьогодні (17 серпня) я підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку звання Героя України. Ми завжди пам'ятатимемо тебе і разом зробимо все, щоб перетворити Україну на місце щасливих людей,
– написав Зеленський.
Володимир Івасюк
Віктор Ющенко підписав указ про надання Володимиру Івасюку звання Героя України з врученням ордена Держави (посмертно) "за самовіддану службу Україні у сфері національної музичної культури й створення найкращих зразків пісенної творчості".
Попри те, що життя композитора обірвалось надто рано, він встиг створити пісні, які сьогодні вважають цінним культурним спадком.
Дмитро Гнатюк
Видатний оперний співак і режисер у 2005 році отримав звання Героя України "за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку музичної культури, збагачення національної скарбниці оперного та народного пісенного мистецтва, багаторічну плідну творчу і громадсько-політичну діяльність".
Гнатюк нагороджений низкою інших державних нагород, однак ця – мабуть, найцінніша. На жаль, у 2016 році життя оперного співака обірвалось.
Назарій Яремчук
У зовсім молодому віці український співак захворів на рак шлунку. Ця страшна недуга забрала артиста за два роки. Та попри трагічний фінал, пам'ять про Яремчука продовжує жити, а його творчий спадок став натхненням для сучасних артистів.
У 2021 році Назарію Яремчуку надали звання Героя України (посмертно).
Іван Дзюба
Іван Дзюба – літературознавець, дисидент і другий міністр культури України. У 2017 році він написав книгу про Сергія Жадана, де дослідив його творчість.
У 2001 році видатного діяча було нагороджено відзнакою – Герой України. На жаль, Дзюба помер за два дні до початку повномасштабного вторгнення.
Юрій Рибчинський
Поет-пісняр у 2020 році на День Незалежності отримав з рук Володимира Зеленського нагороду Героя України. Днями народному артисту виповниться 80 років.
Василь Стус
Більшу частину свого життя поет провів за ґратами. Його адвокат, Віктор Медведчук, настільки "постарався" для свого підзахисного, що той отримав 10 років в'язниці та 5 років заслання. На жаль, Стус був вбитий радянською системою.
У 2005 році Василеві посмертно надали звання Героя України з відзначенням ордена Держави.
У 2005 році звання Героя Україні хотіли надати й Ліні Костенко, але вона відмовилась фразою, яка стала крилатою: "Політичної біжутерії не ношу!"