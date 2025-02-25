Що ми не знали про Лесю Українку: 7 цікавих фактів з життя легендарної поетеси

В Україні 25 лютого відзначають 154 роки від дня народження Лесі Українки – знаменитої письменниці, поетеси та перекладачки. Це одна з найвідоміших жінок давньої та сучасної України, чий вклад у розвиток мови та культури є неоціненним.

Життя українських митців цікаво досліджувати знову й знову. З нагоди важливої дати 24 Канал підготував кілька маловідомих та цікавих фактів про Лесю Українку, про які ви могли не чути раніше.

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Як виник псевдонім Лесі Українки

Справжнє ім'я Лесі Українки – Лариса Косач. У сім'ї її могли називати по-різному – Зея, Зеїчка, Boule vagabonde (з французької – Колобок). Також поєднували імена Лесі та її брата Михайла й називали їх спільним іменем – Мишелосіє. Ще одним з імен було Леся, тому його письменниця вирішила використати для літературного псевдоніма.



Леся Українка в дитинстві / Фото з Вікіпедії

А прізвище до Лесі вона запозичила в улюбленого дядька Михайла Драгоманова, який теж використовував підпис Українець.

Герой "Лісової пісні" був справжнім

Дядько Лев з "Лісової пісні" жив насправді, а Леся Українка гостювала у нього в дитинстві. Саме він розповідав їй легенди про мешканців лісу.

Була сильна духом і тілом

Леся Українка з дитинства хворіла на туберкульоз. Їй доводилось терпіти різні болісні процедури. Якось їй робили укол в суглоб без анестезії.

У мене при такій операції пацієнти-мужчини ведмедем ревуть, а тут тендітна жінка зціпила зуби й мовчить,

– пригадував професор Сапєжко.

Внесла у мову нові слова

Леся Українка ввела в українську мову неологізми – слова "промінь" та "напровесні" (що означає на початку весни, ранньою весною). До слова, її мати, Олена Пчілка, внесла слово "мистецтво".

Труну Лесі Українки несли жінки

Після смерті поетеси в Грузії, її поховали на Байковому кладовищі в Києві. Поперед процесії несли чорний хрест, а за труною йшло троє священників. Труну з тілом Лесі Українки несло шестеро жінок – подруги письменниці та відомі громадські діячки. Так вони віддали їй шану.

Існує запис голосу Лесі Українки

Леся Українка з чоловіком Климентом Квіткою фіксували записи дум українських кобзарів на фонографічних валиках. Випробовуючи якість, Леся сама наспівала першу строфу пісні – це потрапило на валик. Однак є версія, що голос все-таки належить невідомій жінці.

Голос Лесі Українки: слухайте онлайн

На честь письменниці назвали астероїд

У пам'ять про Лесю Україну названо вулиці, створено пам'ятники та пам'ятні дошки, музеї та навчальні заклади. Крім того, у серпні 1970 року відкрили астероїд, що перебуває між орбітами Марса та Юпітера. Його назвали на честь Лесі Українки – 2616 Леся (2616 Lesya).