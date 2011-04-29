Кейт Міддлтон з дітьми привітала Вільяма з 43-річчям та замилувала його новим фото

21 червня спадкоємець британського престолу принц Вільям святкує день народження. Йому виповнилося 43 роки.

Королівська сім'я вже привітала Вільяма з днем народження. Пише Show 24 з посиланням інстаграм-сторінку принца та принцеси Уельських.

Теж цікаво Мала розкішний вигляд: королева Камілла супроводила чоловіка на відкритті кінних перегонів

В інстаграмі принца та принцеса Уельських з'явилося фото, на якому Вільям сидить на траві та бавиться з цуценятами. До світлини додали привітання від Кейт Міддлтон та їхніх трьох дітей: Джорджа, Шарлотти та Луї.

З днем народження. Любимо,

– написала сім'я.

Принц Вільям святкує 43-річчя / Фото з інстаграму Уельських

Король Чарльз III та королева Камілла також привітали принца Вільяма з днем народження. Вони опублікували його портрет. Спадкоємець британського престолу позує на природі, одягнений у блакитну сорочку і темно-сині джинси. Він склав руки, дивиться в далечінь та легенько усміхається.

Чарльз III та Камілла привітали принца Вільяма / Фото з інстаграму королівської родини

Коротка біографія принца Вільяма