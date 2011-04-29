Кейт Міддлтон з дітьми привітала Вільяма з 43-річчям та замилувала його новим фото
- Принц Вільям відзначає 43-річчя, його привітали Кейт Міддлтон та діти.
- Король Чарльз III й королева Камілла також привітали його, опублікувавши портрет принца.
21 червня спадкоємець британського престолу принц Вільям святкує день народження. Йому виповнилося 43 роки.
Королівська сім'я вже привітала Вільяма з днем народження. Пише Show 24 з посиланням інстаграм-сторінку принца та принцеси Уельських.
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В інстаграмі принца та принцеса Уельських з'явилося фото, на якому Вільям сидить на траві та бавиться з цуценятами. До світлини додали привітання від Кейт Міддлтон та їхніх трьох дітей: Джорджа, Шарлотти та Луї.
З днем народження. Любимо,
– написала сім'я.
Король Чарльз III та королева Камілла також привітали принца Вільяма з днем народження. Вони опублікували його портрет. Спадкоємець британського престолу позує на природі, одягнений у блакитну сорочку і темно-сині джинси. Він склав руки, дивиться в далечінь та легенько усміхається.
Коротка біографія принца Вільяма
Принц Вільяма народився в сім'ї нинішнього короля Великої Британії Чарльза III та його першої дружини принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі, що сталася в Парижі 31 серпня 1997 року.
29 квітня 2011 року принц Вільяма одружився з Кейт Міддлтон. Подружжя виховує двох синів, Джорджа і Луї, та доньку Шарлотту.
У 2022 році, після смерті королеви Єлизавети II, Чарльз III зійшов на престол, тож Вільям став спадкоємцем.