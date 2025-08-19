Афіша найкращих концертів до Дня Незалежності України: куди сходити з нагоди свята
- У різних містах України до Дня Незалежності пройдуть концерти, зокрема у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі.
- Виступатимуть відомі українські артисти, такі як KARNA, Артем Пивоваров, Тарас Петриненко, Оксана Білозір та інші.
Концерти включають різноманітні музичні жанри від фольклору до року та металу, об'єднуючи традиції з сучасністю.
Цього тижня Україна готується до свого головного свята – Дня Незалежності. Традиційно у цей період проходить низка заходів у багатьох містах. У програмах як гучні музичні події, так і багато інших тематичних концертів.
Редакція Show 24 зібрала заходи, що відбудуться у різних містах України з нагоди Дня Незалежності. Відвідування подібних мистецьких заходів – це можливість не лише гарно провести святковий день, але й підтримати українську культуру.
VIRSKY. Легендарне шоу
Де: Київ, Палац Україна
Коли: 22.08 – 23.08, 18:00
Скільки: від 500 гривень
До Дня Незалежності України відбудеться великий концерт Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського. На глядачів чекає легендарне шоу з танцювальними композиціями з різних регіонів країни, унікальні костюми та атмосферний музичний супровід.
Концерти до Дня Незалежності / Фото concert.ua
KARNA з концертом просто неба
Де: Київ, "В'ЯВА"
Коли: 24 серпня, 17:00
Скільки: від 350 гривень
Івано-Франківський гуцул-метал гурт KARNA запрошує відсвяткувати День Незалежності разом з ними – "гучно, гордо і вільно". Музиканти закликають взяти з собою прапор та одягнути вишиванку. Вони обіцяють потужне звучання, де фольклорна традиція об'єднається з роком і металом.
Концерти до Дня Незалежності / Фото concert.ua
WELLBOY
Де: Київ, KURENI
Коли: 24 серпня, 2025, 19:00
Скільки: від 450 гривень
Артист запрошує на великий сольний концерт з грандіозною програмою, де звучатимуть найкращі хіти та нові пісні. Зокрема, глядачі вперше наживо почують пісню "Аяуаска".
Концерти до Дня Незалежності / Фото concert.ua
Артем Пивоваров
Де: Львів, територія !FESTrepublic
Коли: 24 серпня, 19:00
Скільки: від 950 гривень
Співак збирає своїх фанів у День Незалежності України, щоб разом заспівати про те, що надихає та об'єднує. До найважливішого свята країни він готує особливу концертну програму з улюбленими хітами та композиціями з авторського проєкту.
Концерти до Дня Незалежності / Фото concert.ua
Тарас Петриненко та Тетяна Горобець
Де: Львів, Вілла Грушевського
Коли: 24 серпня, 18:00
Скільки: від 490 гривень
Легенда української музики Тарас Петриненко та співачка Тетяна Горобець запрошують на великий святковий концерт за участі гурту "Гроно". У програмі концерту – найвідоміші хіти у дуетному виконанні: "Україна", "Господи, помилуй нас", "Пісня про пісню" та інші глибокі композиції.
Концерти до Дня Незалежності / Фото concert.ua
Павло Зібров. Степан Гіга. Budchuk
Де: Львів, Emily Resort. Aquatoria Summer Hall
Коли: 24 серпня, 18:00
Скільки: від 800 гривень
В особливий день для всієї України на сцену вийдуть артисти, хто десятиліттями виконує пісні про любов, долю та Батьківщину. На вечорі звучатимуть найвідоміші хіти – "Хрещатик", "Яворина", "Золото Карпат", "Два кольори" та багато інших.
Концерти до Дня Незалежності / Фото tickets.box
Василь Зінкевич. Моя Україна
Де: Львів, Митрополичі сади
Коли: 24 серпня, 19:00
Скільки: від 790 гривень
Легендарний музикант Василь Зінкевич, золотий голос вітчизняної естради, запрошує на святковий концерт. До нього приєднається рок-бенд і яскраві солісти. У програмі – хіти української естради: "Червона рута", "Гуцулка Ксеня", "Два кольори" та багато інших.
Концерти до Дня Незалежності / Фото concert.ua
Оксана Білозір. До Дня Незалежності
Де: Одеса, Театр музкомедії
Коли: 19 серпня, 18:00
Скільки: від 390 гривень
Народна артистка України запрошує на особливий концерт, який присвячує Дню Незалежності України та пам'яті свого чоловіка, співака Ігоря Білозіра. Програма складається з улюблених композицій, що подарують незабутні враження.
Концерти до Дня Незалежності / Фото concert.ua
Вільна та Незалежна! – концерт до Дня Незалежності України!
Де: Дніпро, Дніпровський академічний театр драми та комедії
Коли: 24 серпня, 16:00
Скільки: від 250 гривень
Святковий концерт об'єднає два потужних колективи – Академічний фольклорно-хореографічний ансамбль "Славутич" та Дніпровський академічний театр драми та комедії "ДРАМіКОМ" у супроводі оркестру. На мистецькій події глядач має нагоду насолодитись енергією українського танцю, виразним театральним словом, живою музикою.