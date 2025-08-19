Цього тижня Україна готується до свого головного свята – Дня Незалежності. Традиційно у цей період проходить низка заходів у багатьох містах. У програмах як гучні музичні події, так і багато інших тематичних концертів.

Редакція Show 24 зібрала заходи, що відбудуться у різних містах України з нагоди Дня Незалежності. Відвідування подібних мистецьких заходів – це можливість не лише гарно провести святковий день, але й підтримати українську культуру.

Цікаво Улюблені пісні лунали просто неба: у Львові відбувся великий концерт до дня народження Кузьми

VIRSKY. Легендарне шоу

Де: Київ, Палац Україна

Коли: 22.08 – 23.08, 18:00

Скільки: від 500 гривень

До Дня Незалежності України відбудеться великий концерт Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського. На глядачів чекає легендарне шоу з танцювальними композиціями з різних регіонів країни, унікальні костюми та атмосферний музичний супровід.



Концерти до Дня Незалежності / Фото concert.ua

KARNA з концертом просто неба

Де: Київ, "В'ЯВА"

Коли: 24 серпня, 17:00

Скільки: від 350 гривень

Івано-Франківський гуцул-метал гурт KARNA запрошує відсвяткувати День Незалежності разом з ними – "гучно, гордо і вільно". Музиканти закликають взяти з собою прапор та одягнути вишиванку. Вони обіцяють потужне звучання, де фольклорна традиція об'єднається з роком і металом.



Концерти до Дня Незалежності / Фото concert.ua

WELLBOY

Де: Київ, KURENI

Коли: 24 серпня, 2025, 19:00

Скільки: від 450 гривень

Артист запрошує на великий сольний концерт з грандіозною програмою, де звучатимуть найкращі хіти та нові пісні. Зокрема, глядачі вперше наживо почують пісню "Аяуаска".



Концерти до Дня Незалежності / Фото concert.ua

Артем Пивоваров

Де: Львів, територія !FESTrepublic

Коли: 24 серпня, 19:00

Скільки: від 950 гривень

Співак збирає своїх фанів у День Незалежності України, щоб разом заспівати про те, що надихає та об'єднує. До найважливішого свята країни він готує особливу концертну програму з улюбленими хітами та композиціями з авторського проєкту.



Концерти до Дня Незалежності / Фото concert.ua

Тарас Петриненко та Тетяна Горобець

Де: Львів, Вілла Грушевського

Коли: 24 серпня, 18:00

Скільки: від 490 гривень

Легенда української музики Тарас Петриненко та співачка Тетяна Горобець запрошують на великий святковий концерт за участі гурту "Гроно". У програмі концерту – найвідоміші хіти у дуетному виконанні: "Україна", "Господи, помилуй нас", "Пісня про пісню" та інші глибокі композиції.



Концерти до Дня Незалежності / Фото concert.ua

Павло Зібров. Степан Гіга. Budchuk

Де: Львів, Emily Resort. Aquatoria Summer Hall

Коли: 24 серпня, 18:00

Скільки: від 800 гривень

В особливий день для всієї України на сцену вийдуть артисти, хто десятиліттями виконує пісні про любов, долю та Батьківщину. На вечорі звучатимуть найвідоміші хіти – "Хрещатик", "Яворина", "Золото Карпат", "Два кольори" та багато інших.



Концерти до Дня Незалежності / Фото tickets.box

Василь Зінкевич. Моя Україна

Де: Львів, Митрополичі сади

Коли: 24 серпня, 19:00

Скільки: від 790 гривень

Легендарний музикант Василь Зінкевич, золотий голос вітчизняної естради, запрошує на святковий концерт. До нього приєднається рок-бенд і яскраві солісти. У програмі – хіти української естради: "Червона рута", "Гуцулка Ксеня", "Два кольори" та багато інших.



Концерти до Дня Незалежності / Фото concert.ua

Оксана Білозір. До Дня Незалежності

Де: Одеса, Театр музкомедії

Коли: 19 серпня, 18:00

Скільки: від 390 гривень

Народна артистка України запрошує на особливий концерт, який присвячує Дню Незалежності України та пам'яті свого чоловіка, співака Ігоря Білозіра. Програма складається з улюблених композицій, що подарують незабутні враження.



Концерти до Дня Незалежності / Фото concert.ua

Вільна та Незалежна! – концерт до Дня Незалежності України!

Де: Дніпро, Дніпровський академічний театр драми та комедії

Коли: 24 серпня, 16:00

Скільки: від 250 гривень

Святковий концерт об'єднає два потужних колективи – Академічний фольклорно-хореографічний ансамбль "Славутич" та Дніпровський академічний театр драми та комедії "ДРАМіКОМ" у супроводі оркестру. На мистецькій події глядач має нагоду насолодитись енергією українського танцю, виразним театральним словом, живою музикою.



Концерти до Дня Незалежності / Фото Дніпровського театру