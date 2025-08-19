Афиша лучших концертов ко Дню Независимости Украины: куда сходить по случаю праздника
- В разных городах Украины ко Дню Независимости пройдут концерты, в частности в Киеве, Львове, Одессе и Днепре.
- Выступят известные украинские артисты, такие как KARNA, Артем Пивоваров, Тарас Петриненко, Оксана Билозир и другие.
Концерты включают различные музыкальные жанры от фольклора до рока и металла, объединяя традиции с современностью.
На этой неделе Украина готовится к своему главному празднику – Дню Независимости. Традиционно в этот период проходит ряд мероприятий во многих городах. В программах как громкие музыкальные события, так и много других тематических концертов.
Редакция Show 24 собрала мероприятия, которые состоятся в разных городах Украины по случаю Дня Независимости. Посещение подобных художественных мероприятий – это возможность не только хорошо провести праздничный день, но и поддержать украинскую культуру.
Интересно Любимые песни звучали под открытым небом: во Львове состоялся большой концерт ко дню рождения Кузьмы
VIRSKY. Легендарное шоу
Где: Киев, Дворец Украина
Когда: 22.08 – 23.08, 18:00
Сколько: от 500 гривен
Ко Дню Независимости Украины состоится большой концерт Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. Зрителей ждет легендарное шоу с танцевальными композициями из разных регионов страны, уникальные костюмы и атмосферное музыкальное сопровождение.
Концерты ко Дню Независимости / Фото concert.ua
KARNA с концертом под открытым небом
Где: Киев, "В'ЯВА"
Когда: 24 августа, 17:00
Сколько: от 350 гривен
Ивано-Франковская гуцул-метал группа KARNA приглашает отпраздновать День Независимости вместе с ними – "громко, гордо и свободно". Музыканты призывают взять с собой флаг и одеть вышиванку. Они обещают мощное звучание, где фольклорная традиция объединится с роком и металлом.
Концерты ко Дню Независимости / Фото concert.ua
WELLBOY
Где: Киев, KURENI
Когда: 24 августа, 2025, 19:00
Сколько: от 450 гривен
Артист приглашает на большой сольный концерт с грандиозной программой, где будут звучать лучшие хиты и новые песни. В частности, зрители впервые вживую услышат песню "Аяуаска".
Концерты ко Дню Независимости / Фото concert.ua
Артем Пивоваров
Где: Львов, территория !FESTrepublic
Когда: 24 августа, 19:00
Сколько: от 950 гривен
Певец собирает своих фанов в День Независимости Украины, чтобы вместе спеть о том, что вдохновляет и объединяет. К важнейшему празднику страны он готовит особую концертную программу с любимыми хитами и композициями из авторского проекта.
Концерты ко Дню Независимости / Фото concert.ua
Тарас Петриненко и Татьяна Горобец
Где: Львов, Вилла Грушевского
Когда: 24 августа, 18:00
Сколько: от 490 гривен
Легенда украинской музыки Тарас Петриненко и певица Татьяна Горобец приглашают на большой праздничный концерт с участием группы "Гроно". В программе концерта – известные хиты в дуэтном исполнении: "Украина", "Господи, помилуй нас", "Песня о песне" и другие глубокие композиции.
Концерты ко Дню Независимости / Фото concert.ua
Павел Зибров. Степан Гига. Budchuk
Где: Львов, Emily Resort. Aquatoria Summer Hall
Когда: 24 августа, 18:00
Сколько: от 800 гривен
В особый день для всей Украины на сцену выйдут артисты, кто десятилетиями исполняет песни о любви, судьбе и Родине. На вечере будут звучать самые известные хиты – "Хрещатик", "Яворина", "Золото Карпат", "Два цвета" и многие другие.
Концерты ко Дню Независимости / Фото tickets.box
Василий Зинкевич. Моя Украина
Где: Львов, Митрополичьи сады
Когда: 24 августа, 19:00
Сколько: от 790 гривен
Легендарный музыкант Василий Зинкевич, золотой голос отечественной эстрады, приглашает на праздничный концерт. К нему присоединится рок-бэнд и яркие солисты. В программе – хиты украинской эстрады: "Червона рута", "Гуцулка Ксеня", "Два кольори" и многие другие.
Концерты ко Дню Независимости / Фото concert.ua
Оксана Билозир. Ко Дню Независимости
Где: Одесса, Театр музкомедии
Когда: 19 августа, 18:00
Сколько: от 390 гривен
Народная артистка Украины приглашает на особый концерт, который посвящает Дню Независимости Украины и памяти своего мужа, певца Игоря Билозира. Программа состоит из любимых композиций, которые подарят незабываемые впечатления.
Концерты ко Дню Независимости / Фото concert.ua
Свободная и Независимая! – концерт ко Дню Независимости Украины!
Где: Днепр, Днепровский академический театр драмы и комедии
Когда: 24 августа, 16:00
Сколько: от 250 гривен
Праздничный концерт объединит два мощных коллектива – Академический фольклорно-хореографический ансамбль "Славутич" и Днепровский академический театр драмы и комедии "ДРАМИКОМ" в сопровождении оркестра. На художественном событии зритель имеет возможность насладиться энергией украинского танца, выразительным театральным словом, живой музыкой.