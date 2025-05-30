Синьо-жовтий прапор замайорів у Цюриху: фронтмен Imagine Dragons вкотре підтримав Україну

Під час повномасштабного вторгнення гурт Imagine Dragons демонструє підтримку Україні. Фронтмен колективу Ден Рейнольдс знову підняв синьо-жовтий прапор на концерті, який вчора відбувся в Цюриху.

Відповідне відео поширила Анна Долинська, яка побувала на виступі Imagine Dragons. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

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У гурту Imagine Dragons триває світовий тур LOOM. 29 травня музиканти виступили у місті Цюрих, що у Швейцарії. Фронтмен колективу Ден Рейнольдс підняв український прапор, коли виконував пісню Believer.

Якщо ви думали, що це одноразова акція, то ніфіга! Imagine Dragons і наш прапор в Цюриху,

– написала Анна Долинська.

Нагадаємо! Кілька днів тому Ден Рейнольдс підняв український прапор на концерті у Мілані.

Зазначимо, що 31 серпня гурт Imagine Dragons знову виступить в Цюриху на стадіоні Летцигрунд.

Гурт Imagine Dragons – амбасадор платформи UNITED24

Наприкінці липня 2022 року Володимир Зеленський повідомив, що гурт Imagine Dragons став амбасадором платформи UNITED24. Перший проєкт, який підтримали музиканти, – це збір грошей на автомобілі швидкої медичної допомоги, який запустили з ініціативи першої леді України.

"Ми любимо українців і хочемо допомагати їм усіма можливими способами. Таку несправедливість можна подолати лише разом, об'єднавшись усім світом. Ми підтримуємо прекрасний народ України та його лідера – президента Зеленського", – сказав тоді Ден Рейнольдс.

Фронтмен гурту Imagine Dragons вже багато разів підіймав український прапор на концертах.