Фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс розійшовся з коханою після чотирьох років разом, – ЗМІ

Американська акторка Мінка Келлі та лідер популярного гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс розійшлися після чотирьох років стосунків.

Про це виданню PEOPLE повідомило джерело, близьке до пари. За словами інсайдера, розрив стався нещодавно.

Востаннє Мінка Келлі та Ден Рейнольдс разом з'явилися на публіці в травні 2026 року – тоді вони дебютували як пара на червоній доріжці гала-вечора Музею сучасного мистецтва (MOCA) у Лос-Анджелесі.

Водночас влітку пара ще ділилася спільними моментами в соцмережах: Келлі публікувала фото із сімейної поїздки до Діснейленду та вітала Рейнольдса з днем народження, а в серпні музикант з'явився в її кумедному відео про ранкову рутину.

Мінка Келлі та Ден Рейнольдс / Фото з інстаграму акторки

Представники 46-річної Келлі та 39-річного Рейнольдса наразі не коментували інформацію про розрив.

Що відомо про стосунки пари?

Келлі та Рейнольдс познайомилися через спільного друга. Вперше їх разом помітили восени 2022 року в Лос-Анджелесі. Відтоді пара кілька разів з'являлася на публіці.

Про свої стосунки Келлі розповідала нечасто. В одному з інтерв'ю вона, зокрема, зазначила, що Рейнольдс допомагав їй навчитися грати на піаніно для серіалу "Ренсом Каньйон".

Не залишався осторонь і сам музикант. Рейнольдс розповідав, як вони поступово знайомили Келлі з його чотирма дітьми – донькою Ерроу, сином Валентайном і доньками-близнючками Джіа та Коко, яких він виховує разом із колишньою дружиною, музиканткою Аджею Волкман. У липні 2024 року він зазначив, що діти люблять Келлі.

Ми сприймаємо це як своєрідне поповнення сім'ї: більше людей, яких можна любити, більше людей, яким можна допомагати. Ми просто дуже обережно й поступово вибудовували її взаємини з дітьми,

– казав тоді музикант.

Ден Рейнольдс з колишньою дружиною та дітьми / Фото з соцмереж

Додамо, що раніше зірка "МастерШеф" Жора Шаруєв розійшовся з дружиною.