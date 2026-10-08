Про це виданню PEOPLE повідомило джерело, близьке до пари. За словами інсайдера, розрив стався нещодавно.

Востаннє Мінка Келлі та Ден Рейнольдс разом з'явилися на публіці в травні 2026 року – тоді вони дебютували як пара на червоній доріжці гала-вечора Музею сучасного мистецтва (MOCA) у Лос-Анджелесі.

Водночас влітку пара ще ділилася спільними моментами в соцмережах: Келлі публікувала фото із сімейної поїздки до Діснейленду та вітала Рейнольдса з днем народження, а в серпні музикант з'явився в її кумедному відео про ранкову рутину.

Мінка Келлі та Ден Рейнольдс / Фото з інстаграму акторки

Представники 46-річної Келлі та 39-річного Рейнольдса наразі не коментували інформацію про розрив.

Що відомо про стосунки пари?

Келлі та Рейнольдс познайомилися через спільного друга. Вперше їх разом помітили восени 2022 року в Лос-Анджелесі. Відтоді пара кілька разів з'являлася на публіці.

Про свої стосунки Келлі розповідала нечасто. В одному з інтерв'ю вона, зокрема, зазначила, що Рейнольдс допомагав їй навчитися грати на піаніно для серіалу "Ренсом Каньйон".

Не залишався осторонь і сам музикант. Рейнольдс розповідав, як вони поступово знайомили Келлі з його чотирма дітьми – донькою Ерроу, сином Валентайном і доньками-близнючками Джіа та Коко, яких він виховує разом із колишньою дружиною, музиканткою Аджею Волкман. У липні 2024 року він зазначив, що діти люблять Келлі.

Ми сприймаємо це як своєрідне поповнення сім'ї: більше людей, яких можна любити, більше людей, яким можна допомагати. Ми просто дуже обережно й поступово вибудовували її взаємини з дітьми,

– казав тоді музикант.

Ден Рейнольдс з колишньою дружиною та дітьми / Фото з соцмереж

Додамо, що раніше зірка "МастерШеф" Жора Шаруєв розійшовся з дружиною.