Зібрав і поцілував синьо-жовті прапори: фронтмен Imagine Dragons підтримав Україну в Лондоні

Американський гурт Imagine Dragons продовжує свій світовий тур LOOM. Ледь не на кожному концерті фронтмен колективу Ден Рейнольдс демонструє підтримку України, піднімаючи синьо-жовтий прапор.

Днями Imagine Dragons виступив у Лондоні, де музикант вкотре нагадав світу про Україну. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал UNITED24.

До речі Пішов на хитрість: українець приніс прапор на сцену Imagine Dragons, не зважаючи на заборону

Під час концерту в Лондоні Ден Рейнольдс зібрав кілька українських прапорів з натовпу та повісив їх на себе. Деякий час музикант простояв зі стягами на сцені, показуючи знак перемоги.

Перед тим як кинути синьо-жовті прапори глядачам, соліст Imagine Dragons поцілував їх. Люди у залі аплодували та вигукували. Команда UNITED24 подякувала гурту за постійну підтримку України.

Для довідки! Гурт Imagine Dragons є амбасадором платформи UNITED24.

Ден Рейнольдс зібрав українські прапори на концерті у Лондоні / відео з Threads Анни Ковальської

Як Imagine Dragons підтримує Україну в турі LOOM?

На концертах Imagine Dragons, які проходять в рамках туру LOOM, Ден Рейнолдс підіймав український прапор у різних містах, зокрема в Мілані, Цюриху, Таллінні, Будапешті, Варшаві.

Під час одного з виступів Ден Рейнолдс підняв прапор 122 бригади ТрО.

"Під час концерту Imagine Dragons соліст гурту Ден Рейнольдс підняв прапор нашої бригади – символічний жест підтримки, який не залишив байдужим жодного українця. Показав знак перемоги, поцілував прапор і повернув його. Під час виступу синьо-жовтий стяг ще не раз з'являвся на сцені – як нагадування всьому світу, що Україна бореться", – зауважили в бригаді.