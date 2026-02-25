У День української жінки: історії тих, ким захоплюються мільйони

Сьогодні, 25 лютого, в Україні відзначають День української жінки. Цю дату обрали невипадково, адже саме у 1871 році цього дня народилась видатна письменниця та громадська діячка Леся Українка.

Спеціальний закон ввели для того, щоб "змити" стереотипний день "весни та краси". У сучасному українському суспільстві є чимало жінок, які можуть бути прикладом для наслідування. Хтось з дівчат взяв до рук зброю і захищає країну від ворога, хтось самостійно виховує дітей, чекаючи на чоловіка з фронту, комусь вдається віддавати всі ресурси на волонтерство, а хтось вчиться жити з відчуттям втрати, а це потребує чимало сили та відваги.

У День української жінки 24 Канал розповість про декількох відомих українських жінок, які можуть стати вдалим прикладом для наслідування.

Руслана Данілкіна

У 18 років дівчина приєдналась до лав ЗСУ. Саме стільки їй було, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. За якийсь час вона почала служити на першій лінії фронту.

Із Запорізького напрямку відбулась ротація у деокупований Херсон. Саме там дівчина зазнала поранення, її екіпаж потрапив під ворожий обстріл. Пряме попадання у коліно свідчило про те, що ногу доведеться ампутувати. Це Руслана зрозуміла вже сама, однак була надія, що, можливо, кінцівку таки вдасться врятувати. Однак дива не сталось.

Сьогодні ветеранка каже, що їй легше говорити про своє поранення, адже таким чином може надихати інших, що життя на цьому не закінчується. Дівчина має протез. Вона навіть взяла участь у благодійному випуску шоу "Танці з зірками" наприкінці 2025 року. Ба більше, Руся стала переможницею.

Людина без коліна танцює на паркеті... Мені не клеїлась ця картинка – бачення себе на паркеті на такому великому шоу. У поєднанні з пластикою, хореографією, швидкістю,

– поділилась блогерка.

Руся Данілкіна перемогла у "Танцях із зірками" / Фото з інстаграму

Інна Мірошниченко

Інна дуже відома в українському публічному просторі. Її всі знають як блогерку, бізнесвумен, дружину та багатодітну маму. У подружжя Мірошниченків є двоє біологічних дітей, однак вони ухвалили рішення щодо всиновлення двох дітей.

Влітку 2023 року родина всиновила хлопчика Марселя. На жаль, у дитини є проблеми зі здоров'ям. Річ у тім, що у нього виявили вроджену ваду – гастрошизис. Хлопчик уже пережив дві операції, одну з яких йому провели у першу добу після народження. При виписці Марселю діагностували хворобу Гіршпрунга, гіпоксично-ішемічну енцефалопатію другої стадії, грижі, анемію та ураження мозку.

Влітку 2024 року подружжя прийняло за доньку дівчинку Ангеліну. Заклад, звідки вони забрали дитину, було евакуйовано на узбережжя Балтійського моря в лютому 2022 року. Сьогодні Ангеліна ходить до школи.

Інна давно стала героїнею в очах багатьох людей. Адже не кожен зможе наважитись прийняти у свою родину інших дітей і так відчайдушно боротись за їхнє світле та здорове майбутнє.

Інна Мірошниченко / Фото з інстаграму

Катерина Усик

Дружина українського чемпіона Олександра Усика, яка подарувала йому чотирьох дітей, також є прикладом того, як жінка може надихати. Найперше вона є головною підтримкою для боксера. Уважні глядачі знають, що Катерина є майже на кожному поєдинку, мабуть, вона особливий талісман для спортсмена.

Родина Усиків займається благодійністю. Вони навідують військових і поранених у госпіталях, а також жертвують гроші на ремонт. Катерина особливу увагу приділяє дитячим будинкам.

У грудні 2025 року родина допомогла закрити збір на майже 3 мільйони доларів для хлопчика Матвія, якому діагностували м'язову дистрофію Дюшена.

Катерина Усик / Фото з інстаграму

Ірина Федишин

Ще з 2014 року співачка активно підтримувала українських військових. Коли розпочалась велика війна, артистка разом із чоловіком відкрили благодійний фонд. Усі запити військових вони обробляють самостійно.

У травні 2025 року Ірина Федишин розповіла, що зібрала понад 111 мільйонів гривень для Сил Оборони України. Це не тільки автівки – артистка закуповує для захисників рації, дрони, військову амуніцію тощо.

5 грудня минулого року виконавицю нагородили відзнакою "Золоте серце". Зірка відправила на передову близько 400 авто. А днями Федишин повідомила, що її нагородили відзнакою командира 1 АЕМБ "Пошана побратимів".

Ірина Федишин / Фото з інстаграму

Олена Зеленська

Олена хотіла залишатись не публічною людиною, однак усе змінилось, коли її чоловік став президентом України.

Вона вирішила не бути просто на формальній посаді, а й справді відповідально взялась за різні сфери. Найголовнішими її результатами стали: реформа шкільного харчування, розвиток безбар'єрності, культурна дипломатія України у світі та інші.

Зеленська на публічних заходах у різних країнах світу завжди говорить про війну, про дітей, які залишились без батьків, про людей, які, у кращому випадку – втратили житло, у гіршому – померли внаслідок російських обстрілів.

Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Олена Тополя

Не так давно співачка стала жертвою шахрайської схеми, коли зловмисники опублікували у мережі її відео особистого характеру, а перед цим вимагала кругленьку суму грошей.

Співачка вирішила не йти на поводу у шахраїв, а звернулась до правоохоронців. У результаті Національна поліція України затримала підозрюваного – 23-річного киянина. Йому повідомили про підозру, і тепер чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі. За даними слідства, саме він таємно зняв відверте відео зі співачкою на приховану камеру.

Тут Олена Тополя показала, що жінка може протистояти іншим і не боятись чи то осуду, чи інших рефлексій суспільства. Головна мораль цієї історії – особисті кордони, самоповага та готовність дати відсіч, щоб винні понесли заслужене покарання.

Олена Тополя / Фото з інстаграму співачки

Аліна Михайлова

Про Аліну найчастіше говорять у контексті її загиблого коханого Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі". Історія їхнього кохання дійсно завершилась трагічно, однак військова не здалась, а продовжила робити те, що вміє найкраще.

З 2014 року вона активно волонтерила й стала медикинею батальйону "Госпітальєри". З 2017 почала службу у бойових підрозділах, а коли розпочалась повномасштабна війна, то очолила медичну службу "Ульф" у батальйонів "Вовки Да Вінчі".

Після смерті коханого не покинула стрій, а продовжила його справу.

Аліна Михайлова / Фото з інстаграму Михайлової

Та у цьому списку має бути кожна українська жінка, яка кожного дня проживає неабиякі емоції, лиш би втриматись на плаву. Кожен шукає собі сенс, щоб жити далі, адже від цього також залежить майбутнє нашої країни.