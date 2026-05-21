"Це наша історія": Огнєвіч, alyona alyona, Кароль та інші зірки привітали з Днем вишиванки

День вишиванки цьогоріч припав на 21 травня, і соцмережі традиційно заповнені святковим контентом. У стрічці з'являються як стильні нові фотосесії, так і архівні кадри знаменитостей.

Зірки вітають українців і нагадують про значення вишиванки як важливої частини сучасної культури. Як саме актори, співаки, телеведучі та інші знаменитості долучилися до привітань – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Теж цікаво Олена Зеленська зачарувала вишиванкою за 18 500 гривень: що символізує орнамент

Дружина Олександра Педана Інна опублікувала архівне фото з чоловіком та їхнім маленьким сином Марком. Сім'я позувала у вишиванках. У своїй публікації Інна побажала українцям миру, родинного тепла, щасливої долі та швидкої перемоги нашій рідній землі.

Квітослава Гіга та Степан Гіга-молодший опублікували спільний портрет у вишитих сорочках і також залишили привітання.

Вишиванка – це не просто одяг. Це наш код сили, пам'яті й любові до свого. У кожному орнаменті – історія поколінь, у кожній нитці – тепло дому, а в кожному візерунку – те, що робить нас українцями, де б ми не були. Сьогодні вдягаємо вишиванку не лише як традицію, а як символ єдності, свободи та незламності. Бережімо своє. Пишаймося своїм. Несімо українське у світ,

– написали музиканти.

Акторка Олена Світлицька зняла щемливе відео у чорній вишиванці з орнаментом маку від української дизайнерки Катерини Глазової. У ролику знаменитість поділилася думками про День вишиванки.

Для мене вишита сорочка – це не просто одяг. Чорний льон і червоний мак – символ пам'яті, жіночої сили, любові та відродження. В українській культурі мак символізує силу роду, оберігає душу й нагадує: навіть після найтемнішої ночі життя знову розквітає,

– сказала акторка у ролику.

Зі святом українців привітала і реперка alyona alyona. Вона поділилася кадрами з фотосесії до Дня вишиванки. Співачка обрала вишиту сорочку від українського бренду "Мотив", яку доповнила червоною атласною спідницею, жилеткою, намистом та вінком.

Злата Огнєвіч теж показала, як гарно можна стилізувати вишиванку. Вона поєднала вишиту сорочку з джинсовою спідницею та хусткою.

Вишиванка – це наша історія, сила й любов до свого коріння, зашиті в кожному візерунку. Бережімо своє та носімо з гордістю! З Днем вишиванки,

– написала артистка.

Серед інших знаменитостей, які також привітали українців зі святом, є співачка Тіна Кароль, телеведучий Григорій Решетнік з дружиною, артистка Катерина Бужинська, Руслана, виконавиця SKYLERR з коханим Євгеном Проніним та інші.

Українські зірки привітали шанувальників з Днем вишиванки / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про День вишиванки?

Його започаткували в Чернівецькому університету у 2006 році. Одного разу студентка Леся Воронюк запропонувала одногрупникам разом прийти на навчання у вишиванках. Спершу участь в цій ініціативі брали студенти й викладачі з її факультету історії, політології та міжнародних відносин, але з часом акція поширилася на все місто. Уже за кілька років свято стало всеукраїнським, а згодом його почала відзначати й українська діаспора у різних країнах світу.