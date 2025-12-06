Стали на захист країни: хто з відомих людей служить у Збройних Силах України
- Відомі українці, такі як Дмитро Дікусар, Олександр Ярмак, Андрій Лузан, Ігор Ласточкін, Гарік Бірча і Юрій Толоконніков, служать у Збройних Силах України, захищаючи країну від російських окупантів.
- Кожен з них має різні ролі в армії: вони виконують важливі завдання на фронті, зокрема в підрозділах безпілотних систем і аеророзвідці.
Сьогодні, 6 грудня, в нашій країні відзначають День Збройних Сил України. Це професійне свято усіх, хто служить у лавах ЗСУ: піхоти, артилерії, танкістів, десантників, сил ППО, зв'язківців та багатьох інших.
У цей день 24 Канал вирішив згадати, хто з відомих людей доєднався до війська і продовжує нести службу на фронті, захищаючи країну від російських окупантів.
Хто з відомих людей служить у Збройних Силах України?
Дмитро Дікусар
До війська хореограф долучився на початку повномасштабної війни. За ці роки захисник був у відпустці декілька разів, але зізнавався, що цивільне життя приносить йому дискомфорт.
Дікусар неодноразово зазначав, що буде на фронті аж до самої перемоги, а після закінчення війни планує займатися відбудуванням післявоєнної України.
Також дивіться, як за роки служби змінився Дмитро Дікусар, який повертається на "Танці з зірками" у ролі судді.
Олександр Ярмак (YARMAK)
Виконавець добровільно мобілізувався 26 лютого 2022 року. Спочатку YARMAK служив в охоронній роті при Голосіївському військкоматі, а після звільнення Київщини від окупантів – у бойовому підрозділі. Нині Олександр Ярмак командир DARKNODE – технологічний підрозділ 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ.
Андрій Лузан
Андрій Лузан, комік та учасник проєкту "Леви на джипі", служить у 412-му окремому полку безпілотних систем Nemesis як оператор дрона. Його головне завдання – знешкодження логістики та сил ворога, щоб полегшити роботу піхотинцям та штурмовикам.
Ігор Ласточкін
Про те, що гуморист вирішив доєднатись до війська, стало відомо у лютому 2025 року. Ласточкін служить у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". Чоловік розповідав, що працює у підрозділі БпАК (безпілотні авіаційні комплекси).
Гарік Бірча
Гуморист мобілізувався до війська у перший місяць повномасштабної війни. Спершу служив у територіальній обороні, а згодом – у ЗСУ. Сьогодні Бірча має звання головного сержанта. Зараз він служить у 210-му окремому штурмовому полку, який бере участь у багатьох бойових операціях.
Юрій Толоконніков (Тамерлан)
Співак Тамерлан також долучився до війська на початку повномасштабного вторгнення. Спершу він приєднався до територіальної оборони України, а зараз є інформація, що захисник служить в аеророзвідці. Юрій уникає деталей про свою діяльність, пояснюючи це тим, що його служба не потребує розголосу.