Стали на захист країни: хто з відомих людей служить у Збройних Силах України

Сьогодні, 6 грудня, в нашій країні відзначають День Збройних Сил України. Це професійне свято усіх, хто служить у лавах ЗСУ: піхоти, артилерії, танкістів, десантників, сил ППО, зв'язківців та багатьох інших.

У цей день 24 Канал вирішив згадати, хто з відомих людей доєднався до війська і продовжує нести службу на фронті, захищаючи країну від російських окупантів.

До теми Що відомо про актора та гумориста Кирила Ганіна, який мобілізувався до ЗСУ

Хто з відомих людей служить у Збройних Силах України?

Дмитро Дікусар

До війська хореограф долучився на початку повномасштабної війни. За ці роки захисник був у відпустці декілька разів, але зізнавався, що цивільне життя приносить йому дискомфорт.

Дікусар неодноразово зазначав, що буде на фронті аж до самої перемоги, а після закінчення війни планує займатися відбудуванням післявоєнної України.

Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму

Також дивіться, як за роки служби змінився Дмитро Дікусар, який повертається на "Танці з зірками" у ролі судді.

Олександр Ярмак (YARMAK)

Виконавець добровільно мобілізувався 26 лютого 2022 року. Спочатку YARMAK служив в охоронній роті при Голосіївському військкоматі, а після звільнення Київщини від окупантів – у бойовому підрозділі. Нині Олександр Ярмак командир DARKNODE – технологічний підрозділ 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ.

YARMAK / Фото з інстаграму співака

Андрій Лузан

Андрій Лузан, комік та учасник проєкту "Леви на джипі", служить у 412-му окремому полку безпілотних систем Nemesis як оператор дрона. Його головне завдання – знешкодження логістики та сил ворога, щоб полегшити роботу піхотинцям та штурмовикам.

Андрій Лузан / Фото з інстаграму військового

Ігор Ласточкін

Про те, що гуморист вирішив доєднатись до війська, стало відомо у лютому 2025 року. Ласточкін служить у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". Чоловік розповідав, що працює у підрозділі БпАК (безпілотні авіаційні комплекси).

Ігор Ласточкін у "Лізі сміху" / Фото 1+1

Гарік Бірча

Гуморист мобілізувався до війська у перший місяць повномасштабної війни. Спершу служив у територіальній обороні, а згодом – у ЗСУ. Сьогодні Бірча має звання головного сержанта. Зараз він служить у 210-му окремому штурмовому полку, який бере участь у багатьох бойових операціях.

Гарік Бірча / Фото з інстаграму

Юрій Толоконніков (Тамерлан)

Співак Тамерлан також долучився до війська на початку повномасштабного вторгнення. Спершу він приєднався до територіальної оборони України, а зараз є інформація, що захисник служить в аеророзвідці. Юрій уникає деталей про свою діяльність, пояснюючи це тим, що його служба не потребує розголосу.

Тамерлан / Фото з інстаграму