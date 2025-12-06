Стали на защиту страны: кто из известных людей служит в Вооруженных Силах Украины
- Известные украинцы, такие как Дмитрий Дикусар, Александр Ярмак, Андрей Лузан, Игорь Ласточкин, Гарик Бирча и Юрий Толоконников, служат в Вооруженных Силах Украины, защищая страну от российских оккупантов.
- Каждый из них имеет разные роли в армии: они выполняют важные задачи на фронте, в частности в подразделениях беспилотных систем и аэроразведке.
Сегодня, 6 декабря, в нашей стране отмечают День Вооруженных Сил Украины. Это профессиональный праздник всех, кто служит в рядах ВСУ: пехоты, артиллерии, танкистов, десантников, сил ПВО, связистов и многих других.
В этот день 24 Канал решил вспомнить, кто из известных людей присоединился к армии и продолжает нести службу на фронте, защищая страну от российских оккупантов.
Кто из известных людей служит в Вооруженных Силах Украины?
Дмитрий Дикусар
В армию хореограф присоединился в начале полномасштабной войны. За эти годы защитник был в отпуске несколько раз, но признавался, что гражданская жизнь приносит ему дискомфорт.
Дикусар неоднократно отмечал, что будет на фронте до самой победы, а после окончания войны планирует заниматься восстановлением послевоенной Украины.
Александр Ярмак (YARMAK)
Исполнитель добровольно мобилизовался 26 февраля 2022 года. Сначала YARMAK служил в охранной роте при Голосеевском военкомате, а после освобождения Киевщины от оккупантов – в боевом подразделении. Сейчас Александр Ярмак командир DARKNODE – технологическое подразделение 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ.
Андрей Лузан
Андрей Лузан, комик и участник проекта "Львы на джипе", служит в 412-м отдельном полку беспилотных систем Nemesis как оператор дрона. Его главная задача – обезвреживание логистики и сил врага, чтобы облегчить работу пехотинцам и штурмовикам.
Игорь Ласточкин
О том, что юморист решил присоединиться к армии, стало известно в феврале 2025 года. Ласточкин служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Мужчина рассказывал, что работает в подразделении БпАК (беспилотные авиационные комплексы).
Гарик Бирча
Юморист мобилизовался в армию в первый месяц полномасштабной войны. Сначала служил в территориальной обороне, а впоследствии – в ВСУ. Сегодня Бирча имеет звание главного сержанта. Сейчас он служит в 210-м отдельном штурмовом полку, который участвует во многих боевых операциях.
Юрий Толоконников (Тамерлан)
Певец Тамерлан также присоединился к войску в начале полномасштабного вторжения. Сначала он присоединился к территориальной обороне Украины, а сейчас есть информация, что защитник служит в аэроразведке. Юрий избегает деталей о своей деятельности, объясняя это тем, что его служба не требует огласки.