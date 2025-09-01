Зірка "Ліги сміху" Іван Люленов назвав свій найяскравіший спогад зі школи
- Іван Люленов поділився своїм найяскравішим спогадом зі школи.
- Для співака у дитинстві найскладнішими були ранки.
Гуморист та співак Іван Люленов у День знань пригадав часи, коли він навчався у школі. Артист зізнався про свій найяскравіший спогад.
Зірка "Ліги сміху" та музикант Іван Люленов народився та виріс у Молдові, а саме, у селі Стоянівка. В ексклюзивному інтерв'ю для Show 24 він розповів про шкільні часи.
Гуморист розповів один з найяскравіших спогадів про школу. Для нього – це ранки.
Я страшенно не люблю вставати зранку. У мене було три стадії пробудження. Перша – бабуся прокидається й каже: "Ваня, вставай!" Це значило, що ще є п'ять хвилин. Друга – мама підходить серйозніше: "Іване, вставай, треба в школу". Тут я вже трохи напружувався й відкривав очі. А третя стадія – тато, який повертався з роботи. Якщо вже він заходив у кімнату – усе, шансів спати далі не було, – з гумором поділився Іван Люленов.
Іван Люленов у школі / Фото пресслужби
