Зірка "Ліги сміху" та музикант Іван Люленов народився та виріс у Молдові, а саме, у селі Стоянівка. В ексклюзивному інтерв'ю для Show 24 він розповів про шкільні часи.

Гуморист розповів один з найяскравіших спогадів про школу. Для нього – це ранки.

Я страшенно не люблю вставати зранку. У мене було три стадії пробудження. Перша – бабуся прокидається й каже: "Ваня, вставай!" Це значило, що ще є п'ять хвилин. Друга – мама підходить серйозніше: "Іване, вставай, треба в школу". Тут я вже трохи напружувався й відкривав очі. А третя стадія – тато, який повертався з роботи. Якщо вже він заходив у кімнату – усе, шансів спати далі не було, – з гумором поділився Іван Люленов.



Іван Люленов у школі / Фото пресслужби

