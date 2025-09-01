Юморист и певец Иван Люленов в День знаний вспомнил времена, когда он учился в школе. Артист признался о своем самом ярком воспоминании.

Звезда "Лиги смеха" и музыкант Иван Люленов родился и вырос в Молдове, а именно, в селе Стояновка. В эксклюзивном интервью для Show 24 он рассказал о школьных временах.

Юморист рассказал одно из самых ярких воспоминаний о школе. Для него – это утренники.

Я ужасно не люблю вставать утром. У меня было три стадии пробуждения. Первая – бабушка просыпается и говорит: "Ваня, вставай!" Это означало, что еще есть пять минут. Вторая – мама подходит серьезнее: "Иван, вставай, надо в школу". Здесь я уже немного напрягался и открывал глаза. А третья стадия – папа, который возвращался с работы. Если уж он заходил в комнату – все, шансов спать дальше не было, – с юмором поделился Иван Люленов.



Иван Люленов в школе / Фото пресс-службы

Украинские звезды поделились воспоминаниями о школе