Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов назвал свое самое яркое воспоминание из школы
- Иван Люленов поделился своим самым ярким воспоминанием из школы.
- Для певца в детстве самыми сложными были утренники.
Юморист и певец Иван Люленов в День знаний вспомнил времена, когда он учился в школе. Артист признался о своем самом ярком воспоминании.
Звезда "Лиги смеха" и музыкант Иван Люленов родился и вырос в Молдове, а именно, в селе Стояновка. В эксклюзивном интервью для Show 24 он рассказал о школьных временах.
Юморист рассказал одно из самых ярких воспоминаний о школе. Для него – это утренники.
Я ужасно не люблю вставать утром. У меня было три стадии пробуждения. Первая – бабушка просыпается и говорит: "Ваня, вставай!" Это означало, что еще есть пять минут. Вторая – мама подходит серьезнее: "Иван, вставай, надо в школу". Здесь я уже немного напрягался и открывал глаза. А третья стадия – папа, который возвращался с работы. Если уж он заходил в комнату – все, шансов спать дальше не было, – с юмором поделился Иван Люленов.
Иван Люленов в школе / Фото пресс-службы
Украинские звезды поделились воспоминаниями о школе
- Lida Lee вспомнила свой первый школьный день. Именно тогда она получила самую высокую оценку за правильный ответ.
- YAKTAK с теплом вспомнил школьные дискотеки. Для него это одни из самых веселых моментов. Ведь он с друзьями пробовал себя в роли диджея и организовывал небольшие мероприятия.
- Для MELOVIN школьные годы стали контрастным опытом – с одной стороны, буллинг со стороны учеников, а с другой – искренняя поддержка учителей.
- Александр Педан признался, что вообще не был готов к школе, ему все еще хотелось играть. Теперь этот опыт он использует в воспитании собственных детей.