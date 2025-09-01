По случаю Дня знаний, который празднуем 1 сентября, MELOVIN поделился воспоминаниями. В эксклюзивном комментарии для Show 24 он рассказал о том, какие жизненные уроки дала ему школа.
К слову Абсолютно не был готов, – Александр Педан вспомнил свой первый школьный звонок
Для меня школа – это одновременно период жестокого буллинга и человеческой теплой поддержки. Буллинг начался после того, как я в младших классах на детском празднике перевоплотился в образ Сердючки. Длился этот школьный ад очень долго,
– признался артист.
MELOVIN отметил, что было несколько учителей, завхоз, завучи и директор, которые увидели что-то в нем и начали давать ключ от актового зала. Туда парень убегал с уроков и мог проводить часы за фортепиано.
"Так самостоятельно и научился играть. Сейчас этих людей я называю своими менторами ... Поэтому, сказать, что я очень ждал 1 сентября, не могу. Однако, ни о чем не жалею", – заметил исполнитель.
MELOVIN в школе / Фото пресс-службы
Певец поблагодарил родителей за то, что они отдали его на бокс. Однако ему удалось и без физической силы достичь цели и утереть всем нос. MELOVIN с теплыми словами обратился к школьникам.
Какие бы моменты ты не переживал в школе, помни, их всегда можно превратить в нечто мотивационное! Хочешь кому-то что-то доказать – делай это. Главное – оставаться собой, мечтать и реализовать все, что нужно для тебя!
– подчеркнул артист.
MELOVIN в школе / Фото пресс-службы
Как звезды провели 1 сентября
1 сентября немало маленьких украинцев пошло в школу. Среди них и дети знаменитостей.
- Сын Оли Цибульской, Нестор, пошел в 5 класс.
- Тарас и Елена Тополи отвели в школу своих двух сыновей – 12 летнего Романа и 9 летнего Марка.
- Сын Светланы Тарабаровой пошел во второй класс. Мальчик учится в частной международной школе-лицее "Гимназия А+" в Киеве.
- Дмитрий Монатик с женой Ириной отвел в школу сыновей Даниила и Платона, а именно, в столичную "Новопечерскую школу".
- Старшая дочь Натальи Могилевской поехала в лицей получать профессию. О специальности звезда не уточнила.