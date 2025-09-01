Телеведущий и общественный деятель эксклюзивно для Show 24 рассказал, что его школьные воспоминания не такие положительные. Ведь он пошел в школу в 6 лет, хотя еще не был к этому готов.

К слову YAKTAK поделился самым ярким воспоминанием из школы: "Целое начало истории"

Больше всего мне запомнился первый школьный звонок, потому что я вообще не понял, что это было. Почему меня одели в тот коричневый костюм и привязали какой-то непонятный красный платок? (смеётся) Мне было шесть лет, когда я пошел в школу,

– поделился Александр Педан.

Шоумен вспомнил, что был еще маленьким, хотел играть в садике и спать в обед. Однако из-за того, что он был третьим ребенком в семье, а родителям надо было работать, его отдали в школу раньше.

"Поэтому начало обучения стало для меня довольно большим стрессом. Я не понимал, зачем хожу в школу, что от меня требуют, зачем мне чтение, математика и другие предметы", – отметил ведущий.



Александр Педан на первом звонке / Фото пресс-службы

Александр Педан и его жена учли эти воспоминания и опыт, когда отдавали в школу дочь и сына. Им дали возможность еще побыть детьми.

"Да и сейчас начальная школа совсем другая. Сейчас дети легче интегрируются в школьную программу, потому что они там больше играют, чем учатся. И я считаю это правильным", – подчеркнул шоумен.

Что известно о детях Александра Педана?